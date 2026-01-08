Mau tempo em França: camião português destrói casa e quase cai num rio

O mau tempo que está a fazer-se sentir um pouco por toda a Europa ocidental esta semana levou as autoridades francesas a emitirem um alerta laranja para quase toda a zona oeste do país.

Face à neve e gelo negro (verglas) nas estradas, foi proibido o tráfego de veículos pesados a partir das 16h00 mas tal não impediu um camionista português de destruir por completo uma casa desabitada em La Chartre-sur-le-Loir.

O despiste do semi-reboque de 40 toneladas com matrícula lusa aconteceu por volta das 21h00 de segunda-feira e afortunadamente não causou ferimentos no condutor… mas o resultado poderia ter sido bem mais trágico.

"Se a casa não estivesse lá, o motorista teria caído ao Loire porque o rio fica apenas a dez metros" das traseiras da habitação, explicou o presidente da câmara Michel Dutheil, depois de ter fotografado o incidente.

"Se as empresas não informam os seus motoristas de que devem parar por causa da proibição, não será pela rádio que eles perceberão as informações que ouvem na rádio", acrescentou o autarca ao diário regional Ouest-France.

Quase como a confirmá-lo no momento da entrevista, outro camião com matrícula polaca passou no local sem o condutor saber que estava proibido de circular àquela hora.

