Há duas novas propostas aceleradas da Maserati para entusiasmar os adeptos de super desportivos que irão estar presentes no Festival de Velocidade de Goodwood a partir desta quinta-feira.

Maserati ''troca'' MC20 pelo MCPura sem ''mexer'' no V6 Nettuno

O MCPura e o respectivo "irmão" descapotável MCPura Cielo assumem-se como a geração sucessora do MC20 mas, ao primeiro olhar, não é fácil vê-los para lá duma forte evolução deste Gran Tourer.

A alimentá-los está o mesmo V6 Nettuno biturbo do antecessor devidamente recalibrado, mas mantendo os 630 cv e 720 Nm originais passados às rodas traseiras através duma caixa automática robotizada de dupla embraiagem e oito relações.

Evolução na elegância

Mais do que uma nova geração, o MCPura parece antes uma versão especial do MC20, ao combinar as suas linhas elegantes com a agressividade do MC20 GT2 Stradale, como se percebe no redesenho da dianteira, saias laterais, difusor e pára-choques traseiro.

As alterações foram feitas com moderação mas nem por isso deixa de lado a opção de comportar uma asa traseira própria derivado do universo GT2 para quem quiser acentuar o visual desportivo, realçado pela cor de lançamento Ai Acqua Rainbow fosca ou brilhante.

A mesma filosofia estética é aplicada à concepção do habitáculo, que não mostra alterações fundamentais, mesmo se os estofos dos bancos e os revestimento laterais foram redesenhados em Alcantara, reforçado pelo novo volante inspirado no mundo da competição.

Motor recalibrado

O que não é novidade é o V6 Nettuno biturbo de 630 cv e 720 Nm que já equipava o MC20, passados às rodas traseiras através duma caixa automática robótica de dupla embraiagem com oito relações.

Com um peso inferior a 1.500 quilos, à conta do monocasco e da carroçaria em fibra de carbono, o MCPura não ultrapassa os 1.500 quilos na balança, o que significa uma relação peso-potência inferior a 2,5 kg/cv.

O desempenho permanece inalterado, com a aceleração dos zero aos 100 km/hora a fixarem-se em 2,9 segundos para uma velocidade máxima superior a 320 km/hora, bastando-lhe 33 metros para imobilizar o super desportivo dos 100 aos 0 km/hora

Estão disponíveis cinco modos de condução – GT, Wet, Sport, Corsa e ESC Off – para adaptar o comportamento do carro aos humores do piloto, com o Launch Control a poder ser apenas activado em Corsa.

Estreado esta quinta-feira no Festival de Velocidade de Goodwood, as encomendas para o Maserati MCPura já estão abertas mas se conhecer o preço de partida, que deverá subir em conformidade com as opções oferecidas pela Officine Fuoriserie da construtora.

