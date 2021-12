Maserati MC20 já é descapotável

Depois do MC20 coupé e do especial Fuoriserie for David Beckham, eis a variante descapotável do novo super desportivo da marca do tridente.

O Maserati MC20 Cabrio foi revelado esta semana, coberto por uma película a replicar o céu azul cheio de nuvens de Modena.

Em tudo idêntico à versão coupé, percebem-se, no entanto, algumas alterações na carroçaria construída em fibra de carbonos e outros materiais compostos.

Sem surpresas, a estrutura do tejadilho é diferente, marcada por um novo painel a substituir o vidro traseiro, assim como a própria extremidade onde ele será guardado.

O motor deverá ser o mesmo V6 biturbo de 3.0 litros, com 630 cv de potência e 730 Nm de binário.

As acelerações do MC20 descapotável também não foram reveladas mas não deverão estar longe dos 2,9 segundos feitos pelo coupé dos zero aos 100 km/hora.

Aguarda-se agora pelo odelo com uma motorização totalmente eléctrica, em linha com a estratégia de electrificação da Maserati para a sua gama automóvel completa.

Desconhecida é a data de estreia do super desportivo mas deverá acontecer, previsivelmente, no início do próximo ano.

