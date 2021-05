Maserati Grecale: Carlos Tavares já guiou rival do Porsche Macan

O português Carlos Tavares guiou na quinta-feira o novo Maserati Grecale, aquele que será o segundo SUV da marca italiana, que terá o Porsche Macan como principal rival.

O teste foi realizado na visita que o director executivo do grupo Stellantis fez à linha de montagem onde está a ser construído o Maserati MC20.

Com lançamento previsto para o final deste ano, é ainda difícil ver as formas do modelo que o director executivo do grupo Stellantis experimentou face à forte camuflagem que o cobre.

Mesmo assim, percebe-se a grelha distinta do crossover, assim como os faróis afilados e as entradas de ar desportivas com malhas em favo de mel.

A carroçaria é marcada pela saliência destacada ao centro do capô e pelo pára-brisas elegante, a dar forma a um tejadilho fortemente descendente.

A linha de cintura é extensa, percebendo-se os puxadores minimalistas, e as cavas das rodas, também elas camufladas, são pronunciadas.

Da traseira não há quaisquer imagens, mas fotografias-espias que circulam na internet revelaram que terá uma janela angular e farolins horizontais.

O conjunto deverá ser rematado atrás por dois escapes duplos, embora nas variantes de menor potência seja previsíveis dois mais convencionais.

O Maserati Grecale será construído sobre a plataforma Giorgio, em que também é construído o Alfa Romeo Stelvio e com quem irá partilhar vários componentes.

As opções propulsoras são ainda desconhcidas mas poderão contar, à partida, com um motor turbo de 2.0 litros e quatro cilindros, com 284 cv e 415 Nm.

Também não será uma surpresa se incluir na versão mais potente o bloco V6 biturbo de 2.9 litros do Alfa Romeo Quadrifoglio, com 512 cv e 600 Nm.

Para o próximo ano, a insígnia italiana prevê lançar versões híbridas plug-in e eléctricas, sem adiantar mais pormenores.

