Há um novo descapotável da Maserati mas agora alimentado a electrões: chama-se GranCabrio Folgore e, como o nome indica, assume-se como um verdadeiro poço de força e desempenho.

Maserati GranCabrio Folgore: luxo eléctrico em modo descapotável

Sem surpresa, retoma o desenho do "irmão" térmico com o V6 biturbo mas, contra os 550 cv e 650 Nm da linha Trofeo, exibe antes 761 cv que podem "saltar" até aos 830 cv e um binário fabuloso de 1.350 Nm.

Rivais eléctricos são praticamente inexistentes; apenas os congéneres com motores de combustão interna conseguem fazer-lhe sombra.

Sem data de chegada definida ao mercado europeu, o super desportivo deverá ter um preço bem para lá dos 200 mil euros antes das devidas personalizações.

Exclusividade total

Eram elevadas as expectativas depois de a Maserati ter anunciado nas últimas semanas a chegada de um novo "eléctrico" ao seu portefólio.

Os rumores apontavam para um possível MC20 Folgore para esta segunda-feira a insígnia do tridente ter posto um ponto final com a estreia mais lógica do GranCabrio Folgore a bateria.

Mesmo assim, a Maserati não defraudou as expectativas já que, na apresentação, confirmou a variante 100% eléctrica daquele super carro para o próximo ano.

Face ao seu homólogo térmico equipado com o V6 Nettuno, o GranCabrio Folgore mantém as linhas elegantes que o distinguem.

O descapotável espraia-se pelos mesmos 4,97 metros de comprimento mas sem as ponteiras de escape e com o logótipo desta versão nas laterais.



Beneficia ainda de quatro assentos reais com a carroçaria a comportar materiais ligeiros como alumínio, magnésio ou mesmo aço de alto desempenho na sua estrutura.

O elemento mais espectacular está mesmo na capota em lona, disponível em cinco cores, estando ainda à escolha seis modelos de jantes com 20 polegadas à frente e 21 polegadas atrás.

Acabamentos premium

A mesma filosofia estética é seguida a bordo, marcada pelos acabamento premium e com o posto de condução a contar com três visores distintos.

Alinhados com o painel instrumentação de 12,2 polegadas estão ao centro dois ecrãs sobrepostos, com o primeiro, de 12,3 polegadas, dedicado ao multimédia.



Como em tantos outros "eléctricos", o sistema de infoentretenimento Maserati Intelligent Assistant permite planear o percurso com o EV Routing, definindo os pontos onde é preciso parar para carregar a bateria.

Também indica em tempo real, com o Dynamic Range Mapping, a autonomia disponível segundo o nível de carga da bateria e o tipo de condução praticada.

O segundo ecrã, de 8,8 polegadas, gere o sistema de climatização, assim como a abertura ou fecho da capota, operação executada em redor dos 15 segundos à velocidade máxima de 50 km/hora.

Até 830 cv de potência

O sistema motriz do GranCabrio Folgore foi desenvolvido a partir do motor eléctrico que equipa os monolugares da Maserati MSG Racing no Mundial de Fórmula E.



A alimentá-lo estão três motores eléctricos, cada um com 300 kW (408 cv), com o primeiro a dar tracção dianteiras e os outros dois alocados às rodas traseiras.

São 560 kW (761 cv) e 1.350 Nm combinados, com "picos" de potência até aos 830 cv, capazes de levá-lo em 2,8 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Uma proeza impressionante quando se percebe que o bólide pesa uns nada simpáticos 2.340 quilos, que não "conseguem" evitar uma velocidade máxima a bater nos 290 km/hora.

A gerir potência e binário estão os modos de condução Max Range, GT, Sport e Corsa, seleccionáveis através de um comando no volante.

A Maserati aconselha o Max Range quando a capacidade da bateria desce abaixo dos 16% sem que se vislumbre um posto de carregamento nas redondezas.



A gestão electrónica do sistema reduz a potência do ar condicionado, suaviza a resposta do acelerador e limita a velocidade máxima a 130 km/hora.

O Corsa está no extremo oposto, com a direcção, suspensão e apoios electrónicos ajustados para uma condução assumidamente desportiva, com os 830 cv obtidos de forma pontual através do MaxBoost.

Autonomia sob controlo

A Maserati "assegura" uma autonomia de 419 a 447 quilómetros entre carregamentos dada pela bateria de 92,5 kWh de capacidade bruta.

Graças à arquitectura eléctrica de 800 volts, consegue recuperar 100 quilómetros de autonomia em cinco minutos a uma potência máxima de 270 kW, podendo ser carregada até 22 kW em corrente alternada.



O chassis mantém um esquema de suspensão comporta por braços duplos sobrepostos à frente e multibraços atrás, combinado com molas pneumáticas e amortecedores adaptativos.

A travagem é assegurada por discos de travão de 380 mm à frente e 350 mm atrás com pinças fixas, sendo a ligação ao solo feita com pneus 265/35 R20 na dianteira e 295/30 R21 na traseira.

E, a animar as hostes está um gerador de som digital para reproduzir a banda sonora de um V8 a gasolina, embora dificilmente venha a ser do agrado dos adeptos dos motores térmicos.

O Maserati GranCabrio Folgore poderá chegar às estradas europeias até ao final do ano, ficando por definir o preço de partida.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?