Más notícias para segunda-feira: gasóleo volta a ter aumento enorme

Não são boas notícias para quem guia carros a gasóleo: o preço do combustível volta a disparar na próxima segunda-feira, de acordo com fontes do sector.

Prevê-se um aumento entre cinco e seis cêntimos por litro, enquanto a subida na gasolina deverá situar-se entre os 0,5 e um cêntimo por litro.

Se estes aumentos se confirmarem, significa que o gasóleo simples poderá chegar aos 1,69 euros/litro e a gasolina simples 95 aos 1,82 euros/litro.

Ambos os valores já incluem os descontos aplicados pelas gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

Todavia, é necessário ter em atenção que estes valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.



Grave é que, em apenas duas semanas, o gasóleo irá aumentar 15 cêntimos e a gasolina praticamente dez cêntimos. Na origem destes aumentos está a variação do preço do Brent nos mercados internacionais.

Não será um Verão nada descansado para quem precisa do carro no seu dia a dia porque a tendência de novos aumentos deverá manter-se nas próximas semanas.

O Governo mantém as medidas de mitigação da subida dos preços dos combustíveis mantendo em Agosto o desconto no ISP em vigor.

Essa medida corresponde a um desconto de 13,1 cêntimos por litro no gasóleo e a 15,3 cêntimos por litro na gasolina.

