Marisa Liz e Diogo Piçarra ''cantaram'' renovação dos Seat Ibiza e Arona

12:25 - 18-02-2026
 
 
São uma presença "clássica" nas estradas europeias e, mesmo sem grandes evoluções no plano estético mas distinguidos por novas tecnologias embarcadas, conseguem desfrutar dos favores dum público jovem e urbano.

Os renovados Seat Ibiza e Seat Arona apresentaram-se na última sexta-feira em Lisboa, numa festa abrilhantada pelas vozes de Marisa Liz e Diogo Piçarra.

Num LX Factory repleto de fãs, os dois cantores deram voz ao tema Amanhã composto por ambos como o hino oficial da insínia espanhola.

Ambos os modelos dão um claro passo em frente nos seus segmentos, tendo pilares fundamentais um exterior expressivo, um interior mais sofisticado e conectado, e uma proposta de valor global ainda mais competitiva.

Seat Ibiza Motorização Preço
Ibiza 1.0 MPI 80 cv Desde 19.342 euros
Style 1.0 MPI 80 cv Desde 20.353 euros
Style 1.0 TSI 95 cv Desde 20.968 euros
Style 1.0 TSI 115 cv Desde 21.796 euros
Style 1.0 TSI 115 cv DSG Desde 23.361 euros
FR 1.0 TSI 95 cv Desde 23.790 euros
FR 1.0 TSI 115 cv Desde 24.618 euros
FR 1.0 TSI 115 cv DSG Desde 26.335 euros
FR 1.5 TSI 150 cv DSG Desde 29.758 euros
Seat Arona Motorização Preço
Arona 1.0 TSI 95 cv Desde 22.400 euros
Style 1.0 TSI 95 cv Desde 24.016 euros
Style 1.0 TSI 115 cv Desde 24.693 euros
Style 1.0 TSI 115 cv DSG Desde 26.309 euros
FR 1.0 TSI 115 cv Desde 28.777 euros
FR 1.0 TSI 115 cv DSG Desde 30.544 euros

TEMAS:

SeatSeat IbizaSeat AronahatchbackSUV
