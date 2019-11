Marcas mais valiosas: 14 insígnias automóveis no Top 100

Catorze marcas automóveis na tabela das 100 insígnias mais valiosas em 2019 é a conclusão a que se chega, depois de um rápido olhar ao relatório da Interbrand Best Global Brands para 2019.

Em primeiro lugar absoluto da classificação está a tecnológica Apple, avaliada em mais de 210 mil milhões de euros, logo seguida pela Google, a uns "distantes" 150 mil milhões.

O pódio é fechado pela Amazon, com "pouco" mais de 125 mil milhões de euros, com a quarta posição a ser ocupada pela Microsoft, com 97,6 mil milhões.

A Toyota é a primeira marca automóvel a sobressair neste relatório dominado pelas multinacionais tecnológicas, ao ocupar a sétima posição com 50,4 mil milhões de euros, logo a seguir à Coca-Cola e à Samsung.

A Mercedes-Benz, no oitavo lugar, está quase a 5 mil milhões de distância da marca japonesa, ao registar 45,6 mil milhões de euros. Curioso é o facto de ambas as insígnias terem registado um aumento de 5% em relação à avaliação feita no ano passado.

Já fora do top ten, na 11ª posição, está a BMW com 37,1 mil milhões de euros, com uma subida quase residual (+ 1%) em relação a 2018.

É preciso saltar dez lugares para se chegar ao construtor seguinte, com a Honda a ocupar a 21º posição com 21,9 mil milhões de euros. A Ford, no 35º lugar, está com 12,8 mil milhões, com a Hyundai imediatamente a seguir com 12,7 mil milhões de euros.

A Volkswagen surge apenas na 40ª posição, com um valor de 11,6 mil milhões de euros, com a Audi em 42º face aos 11,4 mil milhões em que está avaliada.

A Porsche está exactamente a meio da classificação, com 10,4 mil milhões de euros, e a Nissan em 52º, com 10,3 mil milhões. A Ferrari surge apenas no 77º lugar, com 5,8 mil milhões de euros, seguido na posição seguinte pela KIA, com 5,7 mil milhões. A Land Rover, na 85º posição com 5,3 mil milhões, e a Mini, no 90º lugar com 5 mil milhões de euros, fecham o top 100.

A Interbrand avalia todos os anos as 100 marcas mais valiosas a nível global, tendo três vectores em linha de conta: desempenho financeiro dos produtos ou serviços da marca, papel da marca no processo de decisão de compra, e força da marca face às receitas futuras.

