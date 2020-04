Marbella Playa: Primeiro SUV da SEAT tem 30 anos

O catálogo actual da SEAT está repleto de SUVs (Arona, Ateca e Tarraco) e não podia ser de outra forma, afinal este é o segmento que domina o mercado automóvel mundial. Mas acredite que este não é um conceito novo para a fabricante com sede em Martorell e as primeiras experiências remontam a 1991, ano em que a SEAT apresentou o Marbella Playa Concept, uma versão mais radical do "pequeno" Marbella que contava com um motor de 40 cv.

Podia não ser um portento nem uma proposta muito capaz em terrenos mais adversos, mas o facto de ser um descapotável de calças arregaçadas fazia dele uma proposta muito interessante e divertida.

Esta pode ser vista como a primeira incursão da SEAT no segmento dos SUV e foi preciso esperar nove anos para ver a segunda. Em 2000, a marca espanhola assinalou o 25.º aniversário do seu centro técnico com o Salsa Emocion, um protótipo de um SUV equipado com um bloco V6 a gasolina e com 31 cm de altura a solo.

Mais tarde, na edição de 2007 do Salão Automóvel de Genebra, a SEAT voltou à carga e apresentou novo SUV. Denominado Tribu, este protótipo radical foi desenhado por Luc Donckerwolke (pai do Lamborghini Diablo) e prometia muito.

Construído sobre a base do Volkswagen Golf Mk5, o SEAT Tribu estava pensado para ser produzido em série, mas a crise financeira de 2008 estragou os planos à marca espanhola, que acabou por nunca o lançar.

Foi preciso esperar até 2011 para ver um protótipo radical da SEAT transformado num automóvel de produção. A "culpa" é do "concept" IBX, que cinco anos mais tarde daria lugar ao SEAT Ateca que todos conhecemos, mas não sem antes evoluir - em 2015 - para o 20V20 Concept, um protótipo já muito próximo do Ateca de produção.