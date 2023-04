Mãos à obra: Arnold Schwarzenegger tapa buracos na estrada

As estradas em Los Angeles e arredores ficaram uma desgraça depois das violentas tempestades que se abateram nas últimas semanas sobre a região.

Arnold Schwarzenegger ainda esperou quase um mês para que as autoridades camarárias reparassem os buracos nascidos no meio do alcatrão mas depois fartou-se.

"Depois de toda a vizinhança ter ficado aborrecida com este buraco gigante que tem danificado carros e bicicletas, saí com a minha equipa à rua", escreveu nas redes sociais o actor e antigo governador da Califórnia.

"Eu digo sempre: não reclamamos mais e vamos fazer algo diferente", acrescentou o protagonista da saga O Exterminador Implacável.

E nem os 75 anos que já leva de vida o impediu de deitar mãos à obra e cobrir o buraco com umas valentes pazadas de alcatrão.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?