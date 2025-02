Manter o sucesso: Volvo XC60 renova-se e ganha mais tecnologia

Este ano está a ser repleto de novidades para a Volvo, após estrear o indomável EX30 Cross Country, ao mesmo tempo que os EX90 e XC90 entram em velocidade de cruzeiro… e ainda falta revelar a berlina ES90!

Agora é a vez do XC60 receber uma bem vinda actualização que, para além da estética, reforça as qualidades nos campos do conforto e do infoentretenimento, com este a ser agora mais rápido e responsivo.

Não é para menos já que o SUV lançado originalmente em 2017 assume-se como o modelo mais vendido da Volvo Cars e um dos híbridos plug-in mais vendidos na Europa.

Mais de 1,5 milhões de exemplares foram vendidos em todo o planeta, com 2024 a registar mesmo um recorde de vendas, de acordo com os dados avançados pela construtora sueca.

Multimédia mais rápida

O Volvo XC60 passa a oferecer ao condutor uma interacção mais segura e personalizada com o novo ecrã multimédia de 11,2 polegadas, associado ao novo infoentretenimento UX.

Graças à nova geração da plataforma Snapdragon Cockpit, o sistema de infoentretenimento com vários serviços Google integrados é duas vezes mais rápido do que o antecessor, gerando gráficos até dez vezes mais rápido.

Tecnologias à parte, o visual exterior segue as premissas já presentes no XC90 de sete lugares, patente no desenho da grelha do radiador e nos farolins escurecidos.

A pintar a "chapa" estão as novas cores Forest Lake e Aurora Silver, com o tom Mulberry Red a ser uma estreia na gama, a que se somam novas jantes em liga leve de 18 a 21 polegadas.

Interior mais exclusivo

O interior foi igualmente renovado com novos materiais de revestimento premium, como o Quilted Nordico e o Navy Herringbone Weave para uma experiência mais exclusiva.

Novos porta-copos na consola central e um carregador de telemóvel sem fios mais efectivo, sem esquecer o sistema áudio Bowers & Wilkins de alta fidelidade, completam os arranjos interiores.

E, para a melhor qualidade de vida a bordo, pode contar-se com a última geração da tecnologia de purificação de ar da Volvo Cars.

Motores sem mexidas

Não há quaisquer referências à evolução das motorizações, o que significa que deverão manter-se as duas variantes híbridas plug-in já presentes no nosso mercado, e sempre com tracção integral.

O T6 eAWD debita os mesmos 350 cv e 659 Nm, com o T8 eAWD a oferecer 455 cv e 709 Nm, a partir do bloco turbo de 2.0 litros com o propulsor eléctrico.

A ambas as soluções está associada a caixa automática de dupla embraiagem com oito relações, com a bateria de 18,8 kWh a dar autonomias até 82 quilómetros.

Na mecânica tudo se mantém igual, sendo opcionais a suspensão pneumática e os vidros laminados, para uma condução mais confortável e sem ruídos a bordo.

Só falta saber quando o Volvo XC60 agora renovado chega aos concessionários nacionais e por que valores, sabendo-se que actualmente a entrada na gama arranca nos 71.048 euros.

