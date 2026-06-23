Manter o sucesso: Audi A3 renova-se focado na tecnologia

Seis anos passados sobre o lançamento da quarta geração, o Audi A3 recebe uma segunda revitalização focada principalmente no arranjo do habitáculo e na inclusão duma nova "fornada" de assistentes à condução.

Por fora o compacto ganha novas assinaturas luminosas se equipado com faróis Matrix LED, assim como quatro opções de design para as luzes diurnas, das quais três foram completamente redesenhadas.

As versões desportivas S3 e RS 3 também são realçadas com emblemas específicos cravados na grelha Singleframe, bem como uma exclusiva assinatura luminosa digital para as luzes diurnas.

Com chegada prevista aos concessionários nacionais neste Outono, só mais perto do lançamento deverão ser conhecidos os preços de cada versão.

Posto de condução revigorado

As maiores mudança, no entanto, estão a bordo, como se percebe na tela curva de 25 polegadas para acolher o virtual cockpit de 11,9 polegadas e o ecrã MMI de 12,8 polegadas para o infoentretenimento.

Soma-se ainda um painel de bordo revigorado com uma inserção decorativa a formar uma linha horizontal contínua desde o painel de instrumentos até à porta do acompanhante.

A compô-la estão quatro tipos de materiais à escolha – fibra de carbono, microfibra Dinamica, e tecidos Light Crepe ou Impressum Black –, com a consola central redesenhada a comportar um novo carregador de telemóveis por indução a 25 watts.

Outra novidade são os três desenhos distintos dos volantes, tendo para toda a gama uma roda de comando física nos botões multifunções.

Condução mais autónoma

Entre as várias melhorias tecnológicas que a Audi implementou no A3, distribuídas pelos novos pacotes Tech, Tech plus e Tech pro, estão o assistente de condução Adaptive Plus, assim como os assistentes de estacionamento Plus e Pro.

O primeiro combina o controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro com a orientação activa na faixa de rodagem até aos 210 km/hora, bem como a travagem automática perante a luz vermelha do semáforo, retomando a marcha quando passa a verde.

Nos modelos com transmissão automática, o sistema auxilia na orientação longitudinal e lateral, tendo em conta as marcações da estrada e o trânsito envolvente; em autoestrada, o sistema muda de faixa autonomamente quando o "pisca" é accionado.

Estacionamento simplificado

Já os sistemas de estacionamento semi-autónomos são apoiados por quatro câmaras de visão periférica, dispondo ainda duma função de memória para gravar manobras ou parqueamentos complexos.

A solução mais avançada memoriza ainda até cinco manobras de estacionamento específicas numa distância de 50 metros, ao mesmo tempo que regista os últimos 50 metros percorridos para executar automaticamente a marcha à ré no mesmo trajeto.

A esta panóplia tecnológica soma-se o Audi connect com novas funções remotas, e a aplicação myAudi com vários dados sobre o veículo controláveis através do telemóvel.

Nada muda nas motorizações da gama A3: mantêm-se as opções a gasolina e gasóleo, sem esquecer as versões híbridas plug-in, com potências de 116 a 400 cv, com e sem tracção integral quattro.

Texto: P.R.S.

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