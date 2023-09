Manter a lenda: Volkswagen ID. 2All vai ter GTI eléctrico

Para quem julgava que a entrada na era eléctrica tinha dado a machadada final à gama mais emotiva da Volkswagen, o ID. GTI Concept vem contradizer essa ideia.

Revelado este domingo ao mundo, na véspera do arranque do salão automóvel de Munique, é o primeiro "eléctrico" da insígnia germânica a exibir a sigla.

Confirmada está já a produção do compacto desportivo, que deverá ser lançado em 2027.

GT "Inteligente"

Se a sigla GTI se mantém na linha mais desportiva da Volkswagen, o seu significado sofre uma "ligeira" mudança, à semelhança da linha GSe da Opel.

Na ausência do motor térmico, o "i" de Grand Touring Injection passa a significar "Inteligência", sublinhando o papel do software no comportamento do desportivo.

Na base do protótipo está o futuro ID. 2All, já idealizado pelo director de design Andreas Mindt para comportar uma variante mais musculada.

Percebe-se esse objectivo nas linhas fortes do desportivo, relevadas pela linha vermelha sobre a grelha preta quase fechada e pelo símbolo GTI.

O visual à frente é reforçado pela grelha inferior com padrão hexagonal no pára-choques, com as saias laterais a darem continuidade aos vincos nas portas.



Uma asa nada discreta destaca-se no tejadilho, com o difusor traseiro a dar um poderoso remate final ao carro.

Com 4,10 metros de comprimento por 1,84 de largura, é ligeiramente maior do que o modelo convencional, baixando apenas para 1,50 metros de altura.

Mantêm-se os 2,60 metros na distância entre eixos, com a bagageira a chegar a 490 litros de capacidade.

A fazer a ligação à primeira geração do Golf GTI estão as cores Diamond Silver Metallic e Mars Red.

A realçá-las estão jantes aerodinâmicas de 20 polegadas para acolher pneus com a medida 245/35.

Interior dinâmico

O arranjo interior do ID. GTI Concept deriva, sem surpresa, do ID. 2All mas com uma apresentação mais dinâmica, logo reflectida nos bancos desportivos.



Na consola central, o comando rotativo GTI Experience permite ajustar os modos de condução e o visual do painel de instrumentos e do ecrã multimédia.

Aliás, à selecção do modo Vintage, o condutor é brindado com um painel de instrumentação a replicar o visual do primeiro Golf GTI.

Equipa ainda um visor head-up de realidade aumentada a toda a largura do pára-brisas.

Em ambos os monitores, assim como na iluminação ambiente, assume-se o tema luminoso Silver Drive, que passa a vermelho no modo GTI Turbo.

Sem dados técnicos

À semelhança do ID. 2All, o ID. GTI Concept baseia-se na plataforma MEB Entry da Volkswagen com o motor a dar tracção às rodas dianteiras.

Sem avançar dados sobre a sua potência nem sobre a capacidade da bateria, a Volkswagen sempre adianta que terá uma autonomia até 450 quilómetros.

Se as previsões da Volkswagen se confirmarem, o desportivo chegará ao mercado europeu em 2027.

