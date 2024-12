Mansory transfigura Lamborghini Revuelto num Iniciado selvagem

Era uma questão de tempo até a Mansory deitar as mãos ao novíssimo Lamborghini Revuelto para dar o tiro de partida à nova linha Initiate.

O hiper híbrido plug-in foi remodelado para ganhar uma imagem ainda mais poderosa na estrada, bem suportado por um aumento de potência que supera os originais 1.015 cv.

Nenhum dos três motores eléctricos que o equipa foram "mexidos": esse protagonismo foi dado ao V12 atmosférico de 6.5 litros, com os 825 cv e 725 Nm que debita a serem "acelerados" aos 880 cv e 760 Nm.

O resultado final são 1.070 cv combinados passados às quatro rodas através duma transmissão automática de oito relações com modo sequencial.

Se no Revuelto as acelerações são mais do que endiabradas, neste Mansory Initiate pode contar com os zero aos 100 km/hora cumpridos em 2,4 segundos, com a velocidade de ponta a bater nos 354 km/hora.

Não deverá ser preocupação para quem compra um "animal" deste calibre mas nunca é demais realçar os consumos e emissões de dióxido de carbono: 12,9 litros por cada 100 quilómetros, e 307 g/km de CO2.

Sempre a fibra de carbono

Obrigatório foi a reconfiguração dos componentes aerodinâmicos para impedir que o hiper bólide levante voo à mínima lomba na estrada.

O novo divisor dianteiro ganha abas laterais mais efectivas que, para além de conferir um visual ainda mais marcante, também aumenta a força descendente no eixo dianteiro.

Nas laterais encontram-se novas entradas de ar enquanto atrás é o difusor a dar um figurino ainda mais futurista à traseira muito compacta.

Combinado com uma nova asa, permite aumentar a carga aerodinâmica no eixo posterior, mantendo-o bem colado ao solo.

A fibra de carbono é a matéria-prima de eleição de todos aqueles elementos, incluindo o capô, o que significa um peso em vazio mais contido do que o modelo de fábrica.

Um destaque particular à nova série Initiate é dado pelas jantes forjadas em liga leve FV.10 (21 polegadas à frente e 22 atrás), "calçadas" por pneus desportivos 265/30 ZR21 e 355/25ZR22.

A Mansory assegura o máximo desempenho em termos de dinâmica lateral, bem como a melhor estabilidade direccional possível em altas velocidades.

A bordo, nenhum desejo fica por realizar, com cada centímetro a poder ser personalizado de acordo com as necessidades do candidato a piloto para reforçar a personalizada única de cada exemplar.

Os materiais nobres fundem-se com as mais modernas tecnologias para criar um posto de condução que só pede para ser ocupado para quem gosta de conduzir com paixão.

Não há preços definidos para a transformação desta obra de arte sobre rodas mas facilmente ultrapassa os 500 mil euros que o Lamborghini Revuelto original custa.

