Mansory, o que fizeste ao Ferrari 812 Superfast de 800 cv?

Ao longo dos anos a Mansory sempre nos habituou a propostas arrojadas e este Ferrari 812 Superfast não é diferente.

A preparadora germânica pegou no superdesportivo italiano e deu-lhe um kit de carroçaria em fibra de carbono que o deixou bastante mais agressivo, bem diferente das versões de fábrica que saem do "estábulo" de Maranello.

Denominado 812 Softkit, este kit de carroçaria destaca-se pelo "lip spoiler" dianteiro com vários apoios aerodinâmicos, pelas saias laterais mais pronunciadas, pelo enorme difusor traseiro e claro, pela pequena - mas impactante - asa traseira.

O resultado final é impressionante, com este "Cavallino Rampante" a ganhar ainda mais irreverência. Ainda assim, a Mansory não fez qualquer alteração mecânica, deixando o motor V12 naturalmente aspirado de 6.5 litros com as especificações de fábrica. O mesmo é dizer que continua a produzir 800 cv de potência e 718 Nm de binário máximo, o suficiente para o levar dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,9 segundos e para chegar aos 340 km/h de velocidade máxima.

A Mansory não revelou o preço de todas estas alterações, mas podemos já dizer-lhe que isso não será problema para quem já tenha um Ferarri 812 Superfast convencional, já que este superdesportivo italiano tem um preço em Portugal que ronda os 500 mil euros.