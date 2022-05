Mansory Gronos Evo S P900: o Classe G de todos os excessos

A Brabus já tem um concorrente para derrotar o seu Rocket Edition 900. Chama-se Mansory Gronos Evo S P900 e é uma das mais diabólicas transformações do Classe G da Mercedes-AMG.

A potência desta série limitada a dez exemplares mantém-se nos 900 cv mas o binário é de "apenas" 1.200 Nm, ligeiramente inferior aos 1.250 Nm do seu rival.

A Mansory não especificou quão rápido o Gronos Evo S P900 é mas não deverá ficar muito longe dos 3,7 segundos que a versão da Brabus demora a cumprir os zero aos 100 km/hora.

Mesmo assim, é bem mais rápido e potente do que o Mercedes-AMG G63 convencional, com o V8 biturbo original de 4.0 litros a debitar 585 cv e 850 Nm.

Esses números impressionantes são rapidamente esquecidos quando se está frente a frente com este verdadeiro monstro.

O seu visual ostensivo é desprovido de qualquer subtileza, no estilo muito próprio da Mansory, graças ao seu kit de carroçaria.

Os acabamentos em preto fosco são contrastados por vários detalhes em fibra de carbono forjado, como os guarda-lamas, os pára-choques e a típica grelha da preparadora germânica.

E o visual musculado fica ainda mais vincado pela nada discreta asa traseira e pela entrada de ar sobre o capô.

A falta de moderação estética prossegue no interior, com a pele pintada a cor-de-laranja a cobrir quase todas as superfícies do habitáculo.

Limitado a dez exemplares, toda a produção do Mansory Gronos Evo S P900 está destinado ao Médio Oriente, mercado onde estas propostas excessivas são muito apreciadas.

Os gastos de combustível chegam, em média, aos 14,7 litros por cada 100 quilómetros e as emissões de dióxido de carbono aos 350 g/km, mas nada que preocupe o seu público-alvo preferencial.

Será provavelmente o único lugar do planeta onde os 900 cv deste G63 transformado poderá passar "despercebido".

