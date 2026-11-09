Há pouco mais dum ano, a BYD "soltou" o diabólico Yangwang U9 Xtreme numa pista de ensaios para bater os 500 km/hora mas o bólide eléctrico apenas conseguiu chegar aos 496,22 km/hora.

Mais veloz do que um Bugatti: Yangwang U9 Xtreme recordista mundial de velocidade

Pois a 1 de Novembro passado, o piloto de testes Marc Basseng levou-o de novo para a estrada para atingir uns "arábicos" 503,17 km/hora num troço da Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road em Abu Dhabi.

Tal desempenho permite-lhe reivindicar o título de carro de produção mais rápido do mundo, segundo o Guinness World Records, superando as referências eléctrica e a combustão interna deste segmento.

Esclareça-se, no entanto, que aquela marca foi concretizada num único sentido, e não duma média calculada com base em duas passagens em sentidos opostos.

Um resultado antecedido uma semana antes na China por um espectacular acidente a cerca de 450 km/hora (pode ver no vídeo em anexo), quando o "foguete" estava ainda em testes preparatórios.

Para conseguir chegar a tal velocidade, a BYD equipou o Yangwang U9 Xtreme com tracção integral, à conta de quatro propulsores eléctricos, para debitar uns impressionantes 3.019 cv.

Essa configuração permite uma distribuição precisa do binário entre as quatro rodas, graças a um sistema de vectorização capaz de corrigir a distribuição de potência mais de 100 vezes por segundo.

O sistema de propulsão baseia-se numa arquitectura elétrica de 1200 volts, com o hiper carro a contar com um chassis activo, um pacote aerodinâmico específico, assim como os pneus da Giti, e um sistema de arrefecimento adaptado.

Para além do valor simbólico, o novo recorde mundial de velocidade confirma as ambições da BYD e da submarca Yangwang em atacar um território há muito dominado pelos fabricantes europeus de hiper carros.

Texto: P.R.S.

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