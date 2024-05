Mais uma marca chinesa para Portugal: IM Motors estreia-se no Ecar Show

É a chegada de mais uma marca chinesa ao mercado nacional pela mão da MG Motor Ibéria: a IM Motors vai estrear dois modelos eléctricos no Ecar Show para o segmento premium.

Fruto da colaboração da SAIC Motor, com a Alibaba e o grupo Zhangjiang Hi-Tech, a nova insígnia tem na berlina L6 e o SUV coupé LS6 as principais novidades de uma gama que já compreende os L7 e LS7.

E é exactamente com a primeira proposta de luxo que a nova insígnia se distingue: o L6 revelado este ano no salão automóvel de Genebra terá potências de 340 e 787 cv.

Com 4,93 metros de comprimento por 1,96 de largura e 1,47 de altura, o modelo deverá ser proposto com uma autonomia superior a 600 quilómetros com baterias de 90 ou 100 kWh com electrólitos líquidos.

A atenção está mesmo na variante estreada no evento suíço com uma bateria de estado sólido de 133 kWh para uma autonomia de 800 quilómetros, sendo o primeiro modelo a adoptar esta tecnologia.

Muito positivo é a capacidade de receber recarregamentos ultra-rápidos, graças à arquitectura eléctrica de 900 volts, prevendo-se apenas 12 minutos de tempo de espera para "ganhar" mais 400 quilómetros.

Os dois motores eléctricos a darem tracção integral, com 579 kW (787 cv) e 800 Nm combinados, permitem acelerações dos zero aos 100 km/hora abaixo dos três segundos.

Abertas as portas do sexto Ecar Show – Salão do Automóvel Híbrido e Eléctrico – esta sexta, poder-se-ão apreciar na Feira Internacional de Lisboa as principais apostas das marcas a actuarem no nosso país.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?