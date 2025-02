Mais uma marca chinesa a chegar: grupo JAP importa Aion

Admirado mas ainda não enfastiado com a entrada em massa das insígnias chinesas no nosso país? Pois prepare-se porque em breve chega a Aion pelas mãos da JAP.

O grupo português, que assumiu a importação dos carros do conglomerado GAC (Guangzhou Automobile Group), arranca a oferta no nosso país com três puros "eléctricos".

O Aion Y Plus assume-se como um SUV compacto apontado às famílias, como confirmam os seus 4,54 metros de comprimento e 2,75 metros de distância entre os dois eixos.

A suportá-lo está um propulsor de 100 kW (136 cv) e 225 Nm apoiado numa bateria de 63,2 kWh para uma autonomia em redor dos 410 quilómetros.

Dentro do mesmo segmento C está a segunda geração do Aion V, revelado em Outubro no salão automóvel de Paris, com os seus 4,61 metros de comprimento, com as rodas dianteiras e traseiras separadas por 2,78 metros.

Tecnologicamente evoluído como um verdadeiro premium, a versão topo de gama equipa câmara LiDAR no tejadilho, combinada com mais 11, e 12 radares ultra-sónicos para apoiar o sistema ADiGO Pilot de apoio ao condutor.

De acordo com o acabamento, o motor eléctrico é proposto com 150 kW (204 cv) ou 165 kW (224 cv), tendo ambos os mesmos 240 Nm, e baterias LFT de 62 a 90 kWh, para distâncias de 500 a 615 quilómetros.

O foco, no entanto, deverá incidir no Aion UT, um compacto citadino para o segmento B, definido por um visual minimalista nos 4,27 metros que tem de comprimento, com a distância entre eixos a ser de 2,75 metros.

A alimentá-lo está um propulsor de 100 kW (136 cv) com a bateria LFP, na de maior capacidade, a oferecer cerca de 500 quilómetros de autonomia entre recargas.

A chegada ao nosso país dos Aion Y Plus e Aion V acontece no segundo semestre de 2025, com o Aion UT a ter entrada nos concessionários nacionais mais perto do final do ano.

