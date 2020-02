Mais uma “bomba” para Ronaldo: aqui estão todos os seus carros

Cristiano Ronaldo é uma das personalidades do momento. O craque português chegou aos 50 golos com a camisola da Juventus e festejou no passado dia 5 de Fevereiro o seu 35º aniversário. Para celebrar a data especial, a sua namorada, Georgina Rodriguez, ofereceu-lhe um dos Mercedes Classe G mais radicais e potentes do mercado, o 800 Widestar da Brabus.

Esta é, por isso, uma oportunidade para recuperarmos a garagem milionária do português, que soma "máquinas" tão distintas quanto um McLaren Senna, um Bugatti Chiron, um Lamborghini Aventador, um Rolls-Royce Cullinan ou um Ferrari F12 tdf.

