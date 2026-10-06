Depois dos R4 e R5, sem esquecer o Twingo, a marca do losango volta a navegar pela nostalgia dos anos 80 com o eléctrico Renault E-Space Concept, mesmo se a opção híbrida não esteja descartada.

Mais um regresso ao passado: Renault estreia E-Space Concept

A estrear a 12 de Outubro, quando o salão automóvel de Paris abrir as portas ao público, o protótipo assume uma reinterpretação moderna da primeira geração do monovolume lançada em 1984.

A ligação estética entre ambos é mais do que evidente nos 4,70 metros que tem de comprimento, mesmo se o modelo original apenas se esticasse aos 4,25 metros de comprido.

Monovolume para as famílias

O E-Space Concept assume de forma fiel a estratégia futuREady, segundo as palavras da marca, ao centrar as necessidades do condutor e a vivência a bordo no processo de design.

Para tal, as proporções generosas e o visual expressivo reflectem uma nova abordagem na concepção de verdadeiros carros para a família.

A dianteira e a traseira são decoradas por uma larga faixa luminosa em forma de U que define os contorno do monovolume, com a área frontal a exibir um losango luminoso que parece suspenso num subtil jogo de píxeis.

Não há imagens do interior do habitáculo, e muito menos há dados sobre as soluções motrizes que irão alimentá-lo; talvez a recepção do público a esta novidade dê o empurrão de que precisa para ser uma realidade.

Gordini passa a eléctrico

O protagonismo da Renault no certame parisiense não se resume apenas ao E-Space Concept: na calha está ainda um Renault 8 Gordini Concept adaptado à nova era eléctrica.

O espírito do icónico desportivo de 1964 está bem presente nos grandes faróis redondos e no azul da carroçaria "cortado" por duas faixas brancas a todo o comprimento.

"Esticado" aos 4,12 metros de comprimento, de fora ficaram as duas portas traseiras para transformá-lo num coupé de dois lugares; o contacto ao solo faz-se com jantes de 19 polegadas à frente, e de 20 atrás.

A modernidade eléctrica prossegue a bordo mas sem ignorar a pala original do painel de bordo a toda a largura do habitáculo sobre um tabliê em alumínio escovado onde estão montados os mostradores redondos.

Quanto à mecânica, o R8 Gordini Concept mantém a tracção traseira da versão original mas com o motor a gasolina a ser substituído por um propulsor eléctrico com 270 cv.

Twingo já deixa ver o céu

As novidades da construtora gaulesa não se resumem a estes dois protótipos: o destaque será igualmente dado ao Twingo E-Tech Electric com o tejadilho panorâmico TwingoBay para tornar o habitáculo mais luminoso.

Somam-se ainda o novo Mégane E-Tech Electric e um hiper personalizado R5 Turbo 3E, acompanhados do especial Renault Rafale Hypnotic.

Na base desta edição limitada a 1.500 exemplares está o acabamento Atelier Alpine da versão Hyper Hybrid E-Tech 4x4 de 300 cv, com a bateria de 22 kWh a assegurar até 100 quilómetros puramente eléctricos

A distinguir o SUV coupé por fora está o tom exclusivo Noir Forêt Satin com a dianteira escurecida e a grelha em preto, enquanto os aerofólios no tejadilho e na porta da bagageira são em preto brilhante.

A vida a bordo é distinguida pela harmonia dos revestimentos em Alcantara e pele sintética em preto, contrastados pelos pespontos em azul, branco e vermelho.

Uma chamada de atenção para a Trafic Van E-Tech Electric, primeiro modelo do grupo francês e primeiro comercial ligeiro europeu a integrar a tecnologia Veículo Definido por Software (SDV) com arquitectura de 800 volts.

Texto. P.R.S.

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