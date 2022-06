Mais um recorde batido: já foram vendidos 20.000 Lamborghini Urus

A Lamborghini tem no Urus um dos maiores sucessos (e suporte financeiro) do seu negócio de super desportivos de luxo, ao chegar à marca dos 20 mil exemplares vendidos desde o seu lançamento em 2018.

A unidade que assinala o novo recorde da insígnia italiana saiu esta semana da linha de montagem de Sant’Agata Bolognese, tendo como destinatário um cliente do Azerbaijão.

Pintado em Viola Mithras, tem as jantes e as pinças de travão em preto, e inclui um tejadilho panorâmico.

A única variante disponível está equipada com um bloco V8 biturbo de 4.0 litros com 650 cv e 850 Nm.

Com uma relação de 162,7 cv/litro, possui uma das maiores potências específicas de sua classe, bem como a melhor relação peso/potência de 3,38 quilos por cavalo.

Aqueles valores são passados às quatro rodas direccionais através de uma transmissão automática de oito relações.

Os 3,6 segundos que demora a cumprir os zero aos 100 km/hora tornam-no um dos SUVs mais velozes do segmento, com a velocidade de ponta a bater nos 305 km/hora.

A Lamborghini assinalou a efeméride com vários pormenores curiosos, como o facto de ser o modelo de entrada na marca para grande parte dos seus clientes.



Mais paradigmático no reforço da sua notoriedade é o facto de 70% das encomendas, nos primeiros meses de venda, terem sido feitas por condutores que nunca conduziram um desportivo da marca.

Além disso, a maioria dos clientes opta pelo programa de personalização Ad Personam da Lamborghini e as cores preferidas para a carroçaria são o Grigio Telesto, Blu Cepheus e Viola Pasifae.

Uma certeza é que o sucesso do Urus também se reflectiu no crescimento do negócio da insígnia transalpina liderada por Stephan Winkelmann.



As instalações da fábrica de Sant’Agata Bolognese cresceram de 80 mil para 160 mil metros quadrados, e foi criada a Lamborghini Manufacturing 4.0: uma abordagem inovadora às tecnologias de produção para apoiar os operários na linha de montagem.

Mais de 500 novos funcionários permanentes foram contratados entre 2015 a 2018 para sustentar o projeto Urus e, em 2019, foi inaugurada a oficina de pintura do modelo.

Desde 2020 que a cadeia de abastecimento para o Urus se tornou mais sustentável, com a substituição do camião pelo comboio para transportar os SUVs, reduzindo em 85% as emissões de dióxido de carbono.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?