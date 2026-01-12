Mais três Leapmotor ''europeus''; B03X aponta ao segmento B-SUV

A Leapmotor não fez por menos: se no salão automóvel de Bruxelas de 2025 foi a apresentação da marca chinesa participada pela Stellantis, na edição deste ano é a consolidação das suas propostas no mercado europeu.

E é com o B03X que quer promover um novo capítulo na mobilidade urbana acessível: o "eléctrico" agora estreado para o segmento B-SUV é o primeiro modelo desenvolvido numa inédita plataforma global.

A favor desta solução, de acordo com os responsáveis da construtora, está a integração de novos e mais avançados sistemas de assistência ao condutor, e um posto de condução apoiado na inteligência artificial.

O compacto assenta num visual ao gosto europeu sem grandes artifícios estéticos nos 4,20 metros que tem de comprimento por 1,80 de largura e 1,60 de altura num conjunto bem agradável ao olhar.

Com o habitáculo ainda escondido do público, assim como os seus principais dados técnicos, sabe-se apenas que a bateria terá uma autonomia superior a 400 quilómetros.

B05 em modo hatchback

Primeiro revelado em Setembro no salão de Munique, o B05 é outra das propostas eléctricas com que a Leapmotor ataca as estradas do Velho Continente.

O familiar apontado ao segmento C assume 4,43 metros de comprimento e 1,88 de largura, com a altura a fixar-se nos 1,52 metros.

Portas sem moldura, faróis integrados em estilo "lâmina" e jantes em liga leve de 19 polegadas conferem-lhe a aerodinâmica própria dum "eléctrico", com o impacto visual a ser assegurado por uma palete cromática vibrante.

Sem dados da potência e binário do motor, montado atrás para mover as rodas posteriores, sabe-se apenas que o B05 acelera em 6,7 segundos dos zero aos 100 km/hora.

A suportar este poder está uma bateria ProMAX de 67,1 kWh para 460 quilómetros combinados, sendo recarregável a mais de 170 kW DC.

O interior luminoso, graças ao amplo tejadilho panorâmico, comporta bancos em pele ecológica, sendo aquecidos à frente, e o infoentretenimento Leap OS 4.0 Plus num ecrã de 14,6 polegadas com apoio de inteligência artificial.

No campo da segurança, contam-se tecnologias de última geração no Leapmotor B05, patente nos 17 assistentes à condução.

B10 assume extensor de autonomia

Ainda o B10 eléctrico está a acelerar os seus primeiros quilómetros na Europa e já foi anunciada no salão automóvel belga a variante Hybrid EV, com o extensor de autonomia a ser em tudo semelhante ao do C10 REEV.

O conjunto motriz alia um sistema de tracção elétrica a um bloco atmosférico a gasolina de 1.5 litros, e a um gerador a bordo de 50 kW, com a bateria de 18,8 kWh a dar uma autonomia até 80 quilómetros.

O condutor dispõe ainda de quatro modos de energia (EV+, EV, Fuel e Power+) para adaptar o desempenho e a eficiência às necessidades de condução.

O que não muda em relação ao "irmão" eléctrico são os 4,52 metros que tem de comprimento por 1,89 de largura e 1,66 metros de altura, com os 2,74 metros que separam os eixos a darem um espaço generoso a bordo.

A qualidade dos materiais e dos acabamentos mantêm-se num bom nível, com bancos forrados a pele ecológica, sendo os da frente aquecidos e ventilados, num ambiente cheio de luz graças ao tejadilho panorâmico.

O sistema de infoentretenimento Leap OS 4.0 Plus, actualizável por via remota, centraliza todas as funções do SUV num ecrã de 14,6 polegadas, permitindo uma ampla personalização com base nos hábitos do condutor.

Tais capacidades não devem deixar distrair a qualidade dos materiais e dos acabamentos, com os plásticos rijos habilmente disfarçados num habitáculo particularmente luminoso graças ao tejadilho panorâmico.

O Leapmotor B10 Hybrid EV será proposto no nosso país nas variantes Life e Design, faltando saber qquando e por que preços.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?