Mais sedutor do que nunca: conheça o novo Dacia Duster

Treze anos passados sobre o lançamento, eis que o novo Dacia Duster surge nesta terceira geração com um visual mais do que revigorado.

O SUV abandona o diesel em definitivo mas mantém uma variante bifuel para uma autonomia conjunta devidamente homologada de 1.300 quilómetros.

Novidade absoluta é a introdução do mild hybrid na gama, a que se soma uma versão 100% híbrida de 140 cv.

Um Bigster menos futurista

O Dacia Duster ganha uma terceira vida com uma estética mais robusta e apetecível do que nunca, como o protótipo Bigster já fazia adivinhar.

Mantém os mesmos 4,34 metros de comprimento do antecessor mas está ligeiramente mais largo (1,81 metros) e mais baixo (1,66 metros).

A distância ao solo atinge 20,9 cm, mas sobe aos 21,7 na variante com tracção às quatro rodas, que a Dacia prometer ser ainda mais competente fora do alcatrão.

Seguindo as premissas estilísticas dos Sandero e Jogger, ou não partisse da mesma plataforma CMF-B, a novidade está nas protecções pretas em starkle.

O novo plástico tecnológico estreado no protótipo Manifesto, que inclui até 20% de materiais reciclados, distingue-se ainda pelos pequenos efeitos pontilhados.



A evolução do SUV não se cinge apenas a este pormenor: a carroçaria muito angular compreende inúmeras arestas que apelam ao olhar.

Outro elemento distinto no seu desenho está na assinatura luminosa em forma de Y na parte traseira, em conformidade com a mesma opção para os faróis.

Construído para se adaptar aos acessórios InNature da Dacia, conta com o Sleep Pack estreado no Jogger para uma vida em contacto com a natureza.

Consiste numa caixa "três em um" removível com cama de casal, mesa de apoio e espaço de arrumação.

Soma-se ainda uma nova grelha para o tejadilho para transportar outras cargas com um peso máximo de 80 quilos.

Vida simples a bordo

O habitáculo também sofreu uma pequena revolução, mostrando-se agora bem mais digital e conectado.



O tabliê acolhe um painel de instrumentos de 3,5 ou sete polegadas, e um ecrã táctil central que pode ir às 10,1 polegadas nos acabamentos mais elevados.

O novo sistema de infoentretenimento, proposto com Media Display ou Media Nav Live, admite ligações sem fios a Apple CarPlay e Android Auto.

O que não mudou foram os acabamentos simples dos bancos, assim como dos painéis das portas à conta de plásticos duros duráveis.

A Dacia assegura mais espaço a bordo para quem viaja atrás, à conta da nova plataforma em que é construído, e uma bagageira até 472 litros de capacidade.

Em estreia no Duster está o sistema de acessórios YouClip para prender e fixar diversos elementos em áreas específicas do habitáculo.

Ganchos para malas, suportes para tablet, telemóvel e copos, e luz móvel são alguns dos elementos opcionais, que são de série na versão topo de gama.



Fim ao diesel

O novo Dacia Duster apresenta-se com as linhas de equipamento Essential, Expression, Journey e Extreme, distribuídos por três motorizações.

Já bem conhecida no seio do grupo Renault, a entrada na gama faz-se com o bifuel Eco-G 100 de 101 cv e 170 Nm, e com caixa manual de seis relações.

Os dois depósitos de 50 litros para gasolina e GPL asseguram uma autonomia homologada até 1.300 quilómetros.

E, como já antes acontecia, um botão integrado no painel de instrumentos muda o motor de um combustível para o outro de forma instantânea.

Excluído que está o diesel, segue-se a estreia da variante TCe 130 com uma solução mild hybrid de 48 volts apoiado numa bateria de 0,8 kWh.

Esta proposta de 131 cv e 240 Nm está disponível com uma caixa manual de seis velocidades para as versões com tracção dianteira ou às quatro rodas.



O topo de gama é assumido pelo Hybrid 140, motorização em tudo equivalente à que o Dacia Jogger equipa.

O grupo motriz é composto por um motor a gasolina de 1.6 litros com 94 cv e 144 Nm, alinhado com dois propulsores eléctricos.

O primeiro debita 36 kW (49 cv) e 205 Nm, e o segundo funciona como gerador/motor de arranque, para uma potência global de 140 cv.

Ao sistema está alinhada uma caixa de velocidades automática electrificada, com quatro relações para o motor a gasolina e duas para o eléctrico.

A travagem regenerativa e a capacidade de recuperação de energia permitem conduzir até 80% em modo totalmente eléctrico na cidade.

Nas versões com tracção às quatro rodas conta ainda com a transmissão 4x4 Terrain Control com as configurações Auto, Snow, Mud/Sand, Off-Road e Eco.



A propor a sua saída para fora do alcatrão estão os ângulos de ataque e de saída, com 31º à frente e 36° atrás, sendo de 24° para o ângulo ventral.

Para ultrapassar os obstáculos em segurança, dispõe de controlo de velocidade em descida, ajudando o condutor a concentrar-se na condução sem acelerar ou travar.

O novo sistema de informação de "todo o terreno" informa no ecrã táctil de 10,1 polegadas a inclinação lateral, o ângulo de inclinação em subidas e descidas, e a distribuição de potência entre os eixos dianteiro e traseiro.

Apoios mais evoluídos

O Duster tem novos sistemas de assistência ao condutor, como a travagem automática de emergência com detecção de peões, ciclistas e motociclistas.

Também conta com reconhecimento de sinais de trânsito com alerta de excesso de velocidade, apoio ao estacionamento traseiro, e aviso de saída com manutenção da faixa de rodagem.

O cruise control e limitador de velocidade está agora incluído de série, assim como os faróis médios automáticos.

A facilitar a configuração dos sistemas de apoio à condução está o botão "inteligente" My Safety.

Desconhecem-se os preços para as diferentes variantes do novo Dacia Duster, com a chegada aos concessionários a acontecer durante o próximo ano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?