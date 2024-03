Mais robusto: Defender Octa é o novo topo de gama da Land Rover

Há um novo herói na estrada para os amantes do "todo o terreno": chama-se Defender Octa e assume-se como o mais robusto e luxuoso da gama.

As suas credenciais estão na designação da nova linha, inspirada na forma octaédrica de um diamante, que é também o material mais resistente do planeta.

A alimentar o off-roader está um bloco V8 biturbo a gasolina com tecnologia mild hybrid de 48 volts, embora mais nenhuns dados técnicos tenham sido avançados.

Outro destaque é dado à suspensão pneumática 6D Dynamics, combinada com um sistema inovador de controlo da inclinação e da aceleração longitudinal.

Aquela solução permitirá ao Defender Octa manter uma posição quase nivelada nas acelerações, travagens e ataque às curvas.

Ao mesmo tempo, maximiza o curso e articulação independente das rodas nas situações mais exigentes fora do alcatrão, sempre apoiada por travões Brembo.

Grafismo distinto

Um novo visual gráfico, a representar um diamante dentro de um círculo, define o topo de gama Defender.

Painéis gráficos distintos representam também um diamante preto brilhante dentro de um disco de titânio maquinado com acabamento em jacto de areia.

Aquele metal foi escolhido por ser igualmente um material robusto e resistente aos elementos no seu estado natural.

O SUV está a ser sujeito a um processo de desenvolvimento que a construtora britânica afirma ser o mais completo na história do modelo.

Os testes estão a ser feitos em ambientes tão agrestes como o gelo e a neve da Suécia ou as areias do Dubai, sem esquecer o asfalto de Nürburgring ou os trilhos rochosos do Moab.

A anteceder o lançamento oficial do Defender Octa no final deste ano está a pré-visualização exclusiva de uma nova série global Defender Elements.

