Mais refinado: Mazda MX-5 reforça tecnologia e ganha modo 'Track' para circuito

É inegável que, desde que o Mazda MX-5 chegou às estradas mundiais em 1989, o mundo dos roadsters nunca mais foi o mesmo.

E, enquanto não chega a quinta geração, para o próximo ano são esperadas pequenas alterações no modelo actual.

Os novos faróis LED têm agora as luzes diurnas integradas, enquanto os farolins com "piscas" com a mesma tecnologia luminosa foram subtilmente redesenhados.

A gama comporta agora a nova cor Aero Grey Metallic para a carroçaria, podendo ser contrastada com o tejadilho em lona em bege.

Novidade a bordo são os estofos dos bancos, com um material que evita que o corpo do condutor e do "pendura" escorreguem numa condução mais desportiva.

Soma-se ainda um espelho retrovisor sem moldura e duas entradas USB-C, enquanto o ecrã táctil multimédia, com novas funcionalidades, cresceu para as 8,8 polegadas e o painel de instrumentos foi actualizado.

O Mazda MX-5 ganhou também o novo modo de condução Track, com o controlo dinâmico de estabilidade (DSC) a corrigir situações de sobreviragem em curva no último momento.

A insígnia japonesa explica que o sistema foi pensado para os aspirantes a pilotos que têm a sua primeira experiência num circuito a bordo do roadster.

Outras funções de segurança, logo a partir do nível Prime-Line, incluem controlo "inteligente" de velocidade, manutenção de faixa e apoio à travagem, com o reconhecimento de sinais de trânsito vinculado à navegação.

Em resumo, a edição 2024 do renovado MX-5 explana a filosofia Jinba Ittai da Mazda em que condutor e máquina trabalham em perfeita harmonia.

