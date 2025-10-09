A Skoda está a celebrar 130 anos e nada melhor do que assinalar a data com um óbvio Fabia 130 devidamente revigorado para o efeito, mas sem ganhar a sigla RS que decora os eléctricos Elroq e Enyaq, e os térmicos Octavia e Kodiaq.

Mais rápido do que nunca: Fabia 130 festeja 130 anos da Skoda

E, no entanto, este compacto já na quarta geração tem os números necessários para o conseguir: o conhecido bloco TSI Evo2 de 1.5 litros que equipa o Fabia Monte Carlo foi devidamente recalibrado para dele extrair uns explosivos 177 cv.

Mantêm-se apenas os 250 Nm originais mas numa faixa mais ampla, entre as 1.500 e as 4.000 rotações por minuto; com a caixa automática DSG de sete relações "imposta" de série, bastam 7,4 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora.

Inédito é a velocidade de ponta ter sido "esticada" aos 228 km/hora, o que faz desta proposta o Fabia de produção mais rápido de sempre

Para conseguir a melhor agilidade, foram feitas as devidas afinações no chassis: a suspensão foi rebaixada em 15 mm e a direcção foi revista, com os modos de condução Normal e Sport adaptados para o efeito.

Os sistemas de controlo de tracção e de estabilidade podem ser desativados para quem prefere uma condução mais desportiva, numa recordação do Fabia RS de 2011 equipado com um motor turbo de 1.4 litros com 180 cv.

Decoração a preceito

Típico das edições especiais são os pormenores suplementares por fora e por dentro para diferenciá-las da gama, e este Fabia 130 não foge à regra, destacada pelo número de aniversário nos guarda-lamas dianteiros e na porta da bagageira.

São avançadas quatro cores para a carroçaria – branco, vermelho, azul e preto –, sendo em negro os pilares, tejadilho, divisor, asa traseira e difusor, ressaltando ainda as novas jantes Libra de 18 polegadas e as pinças de travão em vermelho

A bordo, encontram-se detalhes específicos, como o volante e os bancos desportivos, sem esquecer os pedais em aço inoxidável, sendo predominante o preto pontuado por poucas linhas a vermelho.

As encomendas para o Skoda Fabia 130 já abriram em vários países europeus, com as primeiras entregas a acontecerem em Dezembro. Desconhece-se se chegará ao nosso país e por que preço mas em Espanha começa nos 33.350 euros.

