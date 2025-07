Já lá vão quatro anos que a Nissan estreou na Europa a tecnologia e-Power para agora lançar uma nova geração mais avançada no Qashqai.

Mais potente e eficiente: ''novo'' Nissan Qashqai e-Power chega no Outono

Capaz de proporcionar uma experiência de condução elétrica sem a necessidade de recorrer à ficha eléctrica, esta evolução oferece melhor eficiência energética, emissões poluentes mais baixas e maior suavidade de funcionamento.

Central nesta solução está a mais recente unidade motriz modular "5-em-1", composta pelo propulsor elétrico, gerador, inversor, redutor e aumentador de tensão num conjunto mais leve e compacto.

O novo bloco turbo a gasolina de 1.5 litros, desenvolvido segundo o conceito de combustão STARC, assim como o melhor isolamento acústico, permitiu reduzir o ruído e as vibrações do sistema em carga.

Ao mesmo tempo, a potência combinada aumentou 11kW (15 cv), enquanto a capacidade da bateria manteve-se nos actuais 2,1 kWh, o que significa que o SUV passa a debitar 205 cv e 330 Nm às rodas dianteiras.

A insígnia japonesa explica que o consumo médio baixou para 4,5 litros/100km, com as emissões de dióxido de carbono a cifrarem-se nos 102g/km, uma redução de 12% face à geração anterior.

Mais equipado

O "novo" Qashqai e-Power chega aos concessionários nacionais no Outono, com as especificações finais de equipamento e os respectivos preços a serem anunciados mais próximos dessa data.

Certo é que o SUV irá beneficiar dum sistema mais avançado para o infoentretenimento com Google integrado, dando acesso ao Google Maps e à Play Store.

Os novos recursos incluem comandos de voz pelo Google Assistant, e acesso a aplicações adicionais pelo Google Play, com o Trip Stories a permitir o registo e a partilha dos seus percursos favoritos através dos serviços NissanConnect.

