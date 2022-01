Mais impetuoso: BMW Série 8 foi renovado

Chegada a meio do ciclo de vida, a linha Série 8 da BMW sofreu uma série de actualizações cosméticas, e ganhou o pacote desportivo M como padrão.

Essas mudanças estão mais presentes no habitáculo das variantes coupé, gran coupé e cabriolet, sendo agora oferecidas mais opções de personalização.

Estética actualizada

Por fora, distinguem-se nos modelos da Série 8 a nova grelha iluminada e pequenos retoques nos pára-choques, além das novas jantes em liga leve de 19 polegadas.

A gama também é proposta com novas cores metalizadas, como as Skyscraper Grey, M Portimão Blue, San Remo Green e BMW Individual Frozen Tanzanite.

A bordo, destaca-se a atmosfera muito luxuosa, com o volante M revestido em couro, e os bancos multifuncionais em pele Merino com apoio lombar.

No plano tecnológico, a mudança mais significativa está no ecrã táctil de infoentretenimento, que passa a ser de 12,3 polegadas.

O sistema operativo inclui novas funções, como o sistema de navegação BMW Maps com cartografia, e o assistente BMW Intelligent Personal Assistant.

Também faz parte do equipamento de série o visor head-up no pára-brisas, e carregador e ligação sem fios do telemóvel ao sistema multimédia.



Os sistemas de segurança activa e assistência à condução também não sofrem mudanças: mantém-se o programador de velocidade activa, que funciona até aos 210 km/hora, e põe o carro em andamento em paragens inferiores a 30 segundos.

Dispõe ainda de alertas de saída involuntária de faixa, com capacidade para actuar sobre a direcção, câmaras de visão traseira ou a 360 graus, e auxílio ao estacionamento.

Motores iguais

Sob o capô, nada muda na gama, mantendo-se igualmente a transmissão automática Steptronic de oito velocidades.

A alimentar o M850i xDrive está o V8 a gasolina com 530 cv e 750 Nm, sendo capaz de fazer 3,8 segundos dos zero aos 100 km/hora.



Uma série de elementos estéticos distinguem esta variante, como os retrovisores M aerodinâmicos M, as jantes em liga leve de 20 polegadas e a asa traseira.

Outros componentes melhoram a eficácia a ritmos elevados, como o sistema mais evoluído dos travões M e o diferencial traseiro M Sport.

O BMW 840i xDrive está equipado com um motor de 3.0 litros e seis cilindros em linha, com os 333 cv e 500 Nm a permitirem os zero aos 100 km/hora em 5,2 segundos.

E, apesar da tendência global ignorar o diesel, a BMW oferece ainda no Série 8 uma versão 840d xDrive de 340 cv, associado a um sistema de hibridação ligeira de 48 volt.



Os consumos são obviamente mais contidos, com a variante coupé a gastar 6,5 litros por cada 100 quilómetros, contra os 8,8 litros/100 km do 840i.

A remodelação da Série 8 da BMW também inclui novas possibilidades de personalização, como o acabamento M High Gloss Shadow Line, com as pinças de travão e a asa traseira em preto.

Disponível igualmente estão os pacotes M Pro Sport para os motores de seis cilindros e M Performance para o bloco V8.

Os preços e a data de lançamento da Série 8 agora reactualizada ainda não foram revelados.

A insígnia alemã anunciou ainda que, a 17 de Fevereiro, será apresenta uma edição limitada criada pelo artista Jeff Koons.

