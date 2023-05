A Citroën alarga as escolhas para o seu SUV de maior sucesso com uma solução híbrida de 48 volt.

Mais eficiente: Citroën C5 Aircross já é 100% híbrido

O C5 Aircross Hybrid 136 alia um motor a gasolina 1.2 PureTech de nova geração com 136 cv e 230 Nm, a uma novel caixa automática electrificada de dupla embraiagem.

A transmissão ë-DCS6 de seis relações integra um motor eléctrico de 21 kW (29 cv) e 55 Nm.

O conjunto é suportado por uma bateria de 0,9 kWh, recarregável de forma automática em várias fases da condução, principalmente nas desacelerações.

Mais poupado e menos poluente

Esta tecnologia híbrida tem na redução das emissões de dióxido de carbono e na poupança de combustível os principais trunfos.

A tecnologia Hybrid 48 volt optimiza o desempenho e o consumo de combustível do C5 Aircross Hybrid 136 com uma poupança média de 1 litro/100 quilómetros

São menos 15% de consumo face ao 1.2 PureTech 130 EAT8 em estrada ou quase 30% em cidade.

A capacidade de condução até 50% em modo eléctrico a baixa velocidade ou em manobras é decisivo para esse desempenho.

E, nas acelerações mais fortes, o motor eléctrico dá mais 9 kW (12 cv) de potência aos 136 cv originais do propulsor a gasolina.



Com apenas 129 g/km de emissões, lança para a atmosfera menos 15% de CO2 face àquela versão puramente a gasolina.

Quando comparada com a variante diesel BlueHDi 130 EAT8, a redução de gases poluentes é reduzida em quase 12%.

O Hybrid 136 completa a gama C5 Aircross electrificada, com as versões Hybrid Plug-in 180 e Hybrid Plug-In 225 já a representarem 40% das vendas totais do SUV.

Três níveis de equipamento

O C5 Aircross Hybrid 136 ë-DCS6 mantém as mesmas características técnicas das outras variantes.

De série destaca a suspensão e bancos Citroën Advanced Comfort, nos níveis de acabamento Feel Pack, C-Series e Shine.



Todavia, o painel de instrumentos digital foi actualizado com um ecrã específico com todos os dados necessários à condução híbrida.

Entre eles contam-se o tacómetro em azul a indicar uma condução 100% eléctrica, o fluxo de energia do motor híbrido e nível de carga da bateria.

Somam-se ainda os modos de condução através do medidor de potência (Charge, Eco e Power), e a percentagem da distância percorrida em modo eléctrico no momento, assim como a média conseguida.

A entrada na gama do Citroën C5 Aircross Hybrid 136 faz-se a partir dos 39.380 euros.

A chegada aos concessionários nacionais acontece neste segundo semestre mas as encomendas abrem já esta quarta-feira.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?