Mais de 1.000 cv para impressionar: Porsche Taycan Turbo GT é novo 'safety car' da Fórmula E

Há um novo safety car com mais de 1.000 cv de potência para acompanhar os monolugares eléctricos da Fórmula E… e será guiado pelo português Bruno Correia

A estreia dos dois novos Porsche Taycan Turbo GT, que substituem o Taycan S, está programada para o E-Prix de Berlim, que acontece este fim de semana no antigo aeroporto de Tempelhof da capital alemã.

O primeiro exemplar, pintado num nada discreto Purple Sky Metallic, cumprirá as suas funções com o pacote especial Weissach, o que significa que não tem bancos traseiros.

Um Shade Green Mettalic realça as formas do modelo eléctrico convencional, originalmente configurado para quatro ocupantes.

As modificações introduzidas em ambos incluem elementos como as luzes de emergência e toda a parte eléctrica com elas relacionadas, equipamentos de comunicação de alta tecnologia e extintores de incêndio.

O que não muda mesmo são os 1.033 cv e 1.340 Nm que o Porsche Taycan Turbo GT debita quando activado o Attack Mode.

Significa que esta berlina ultra-desportiva acelera dos zero aos 100 km/hora em 2,3 segundos para uma velocidade de ponta de 290 km/hora.

Já a variante equipada com o pacote Weissach reduz o sprint em uma décima de segundo, com a velocidade máxima a bater nos 305 km/hora.

Porta-bandeira da gama, tem como cartão de visita a volta mais rápida aos circuitos de Nürburgring e de Laguna Seca na categoria de "eléctricos" de produção.

Recorde-se que ambas as propostas já podem ser encomendadas no nosso país com o preço de partida a começar nos 252.795 euros antes das devidas personalizações.

