É uma das novidades eléctricas mais aguardadas por parte da marca do losango: dois anos após a estreia do protótipo 4Ever Trophy, eis que é revelado em todo o esplendor o retrofuturista Renault 4.

Mais chique do que nunca: eis o novo Renault 4 eléctrico

A estreia aconteceu esta segunda-feira mal o salão automóvel de Paris abriu portas, para perceber como o "quatro latas" evoluiu desde a entrada em força nas estradas europeias no início dos anos 60.

Agora, se o visual à frente e atrás replica o antecessor de forma contemporânea, quase nada o liga a ele, para além da liberdade de movimento que irá proporcionar a milhares de automobilistas.

Evolução contemporânea

De um utilitário para todo o serviço, como foi idealizado originalmente, o R4 E-Tech Electric transformou-se num crossover chique em modo 100% electrificado nos acabamentos Evolution, Techno e Iconic.

Seguindo os mesmos passos estéticos que já estão a fazer do Renault 5 eléctrico um sucesso, a nova proposta mostra todo o seu potencial nos 4,14 metros que tem de comprimento.

Os estilistas da divisão de design liderada por Gilles Vidal não fizeram por menos: os traços principais do antecessor foram mantidos, duma forma geral, como os faróis redondos e a grelha rectangular.

A diferença está mesmo no facto de ser fechada mas agora contar com uma moldura luminosa, o mesmo acontecendo com o símbolo da marca gaulesa ao centro.

O painel trapezoidal das laterais, logo a seguir às portas traseiras, o portão da bagageira e os farolins em forma de cápsula prestam a homenagem devida ao 4L.

A área inferior das é decorada com três linhas paralelas para reproduzir o espírito do padrão original em plástico, sendo ainda como opção um tejadilho de lona deslizante para gozar a vida ao ar livre.

Novidade mesmo é a possibilidade de personalizar o crossover ao gosto do condutor, como o tejadilho, o capô, as barras do tecto, os guarda-lamas e os pára-choques, em quase 670 combinações possíveis.

Ao que não é dado opção é ao tamanhos das jantes aerodinâmicas, que serão sempre de 18 polegadas mas com desenhos diferenciados segundo o gosto do condutor.

Modularidade a bordo

A bordo, o Renault 4 E-Tech Electric assume para o posto de condução as soluções já presentes no R5 eléctrico com os painéis de dez polegadas para a instrumentação e o multimédia, embora o painel de instrumentos na entrada de gama tenha apenas sete polegadas.

O infoentretenimento integra o sistema OpenR Link com Google integrado e diversos outros serviços nativos como o Amazon Music ou o Waze.

Um assistente pessoal baptizado como Reno, e a inteligência artificial ChatGPT também fazem parte do portefólio tecnológico, complementado por duas entradas USB-C.

Diferenças a bordo estão nos materiais e no desenho dos estofos e revestimentos segundo o nível de acabamento do crossover.

O espaço a bordo está ao nível dos principais rivais, à conta dos 2,62 metros de distância entre eixos, com a bagageira a oferecer 420 litros de capacidade, com a porta a poder ser de abertura eléctrica.

Quatro ganchos de amarração permitem "amarrar" a bagagem para não ganhar vida própria com os solavancos, com o carregamento a beneficiar duma ampla abertura e duma soleira de carga baixa.

Até 400 km de autonomia

O R4 E-Tech Electric é proposto com duas soluções propulsoras para o eixo dianteiro, com a entrada na gama fazer-se com o motor de 90 kW (122 cv) e 225 Nm.

A bateria de 40 kWh que acompanha esta motorização oferece mais de 300 quilómetros de autonomia, sendo recarregável de 15 a 80% da capacidade em 30 minutos a 80 kW em corrente contínua.

O topo de gama é assumido pelo motor de 110 kW (150 cv) e 245 Nm, aliado à bateria de 52 kWh para distância até 400 quilómetros entre cargas, recarregável de 15 a 80% em meia hora a 100 kW DC.

Bastam-lhe 8,4 segundos para acelerar dos zero aos 100 km/hora, e menos de sete segundos nas recuperações dos 80 aos 120 km/hora, para uma velocidade de ponta limitada electronicamente a 150 km/hora.

Todas as versões equipam um carregador bidireccional de 11 kW em corrente alternada, somando-se a bomba de calor reversível e persianas activas da grelha frontal para os acabamentos mais elevados.

Tecnologia no ponto

O crossover é também o primeiro Renault a integrar a função One Pedal, a partir da versão Techno, que funciona com os três primeiros modos de travagem regenerativa, e activado nas patilhas do volante.

Somam-se ainda sistemas evoluídos de apoio à condução (ADAS), como a travagem automática de emergência, bem como sensores dianteiros e traseiros com manutenção da faixa de rodagem.

A função My Safety Switch, num botão à esquerda do volante, permite ao condutor activar as definições preferidas para não menos de cinco ADAS ao mesmo tempo, após a personalização no ecrã multimédia.

Na estrada, o Active Driver Assist para a condução semi-autónoma de nível 2 combina o controlo de velocidade de cruzeiro adaptativo inteligente, com o stop & go e a manutenção na faixa de rodagem.

Os modos de condução foram também alargados com os novos Neve e Todo-o-Terreno, reforçados com o controlo de tracção Extended Grip, que é de série ou em opção segundo as versões.

Os preços do Renault 4 E-Tech Electric só deverão ser revelados mais perto da data de lançamento no nosso país, mas a entrada na gama não deverá ser demasiado superior aos 25 mil euros do R5 eléctrico.

