Mais acessível: Cupra Tavascan alarga gama com versão de 190 cv

Há uma nova variante do Cupra Tavascan que poderá chegar em breve aos escaparates nacionais: à partida mais "acessível", recebe ainda um infoentretenimento mais evoluído, a par de outras melhorias práticas.

A mudança mais significativa está no lançamento duma nova proposta de entrada numa gama até agora composta pelos Endurance de 210 kW (286 cv) e VZ de 250 kW (340 cv), ambos equipados com baterias NMC de 77 kWh.

O SUV coupé eléctrico segue as mesmas premissas dos Skoda Elroq e Enyaq ao equipar um novo acumulador LFP de 58 kWh aliado a um propulsor de 140 kW (190 cv).

Prometida está uma autonomia combinada a roçar os 435 quilómetros, e uma "espera" de 26 minutos para carregar a bateria de dez a 80% que, mesmo sem indicar a potência, poderão ser os mesmos 105 kW dos modelos da marca checa.

Posto de condução actualizado

Há outras melhorias planeadas para toda a gama, a começar por um novo painel de instrumentos de 10,25 polegadas e um infoentretenimento agora equipado com sistema Android.

Merecem ainda destaque o novo volante multifunções com botões físicos, um sistema áudio Sennheiser mais refinado com a solução Contrabass, e a nova cor Dark Void para pintar a carroçaria.

No campo técnico saúda-se a entrada em cena do modo One Pedal para uma condução mais eficiente em ambiente urbano mais agradável, e a função Vehicle-to-Load (V2L) para carregar dispositivos eléctricos e electrónicos.

Acesso digital

A introdução da chave móvel digital, partilhável até cinco utilizadores, dá acesso ao Tavascan a partir do telemóvel enquanto um cartão "inteligente" proporciona acesso temporário quando tal é necessário.

Disponível apenas nas variantes com a bateria de 77 kWh está o Launch Control para tornar mais intensa a ligação entre homem e máquina, ao optimizar a entrega de binário e garantir a aceleração máxima no momento do arranque.

A produção do Cupra Tavascan agora actualizado irá começar nas próximas semanas, com os primeiros exemplares a chegarem aos concessionários no fim deste Verão; preços são ainda desconhecidos.

Texto: P.R.S.

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