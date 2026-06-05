Maior SUV da Skoda: Peaq com sete lugares já tem data de estreia

Está confirmado: o novíssimo Skoda Peaq será estreado mundialmente a 23 de Junho mas, a abrir o apetite estão os esboços descamuflados a partir dos quais "nasceu" o SUV eléctrico de sete lugares.

Com 4,87 metros de comprimento, será a proposta familiar de maior dimensão da construtora checa, com o bom espaço a bordo a ser confirmado pelos 2,97 metros que separam os dois eixos, com a bagageira a chegar aos 1.010 com duas filas de bancos.

O Skoda Peaq, que toma como base a plataforma MEB do grupo Volkswagen, comporta três variantes: Peaq 60 com 150 kW (204 cv), e Peaq 90 e Peaq 90x com 220 kW (299 cv), assumindo este último a tracção integral.

A versão que dá entrada à gama é alimentada por uma bateria de 63 kWh brutos para cerca de 460 quilómetros eléctricos, com os dois restantes a equiparem o acumulador de 91 kWh para mais de 600 quilómetros entre recarregamentos.

Os tempos de paragem para carregar dez a 80% da bateria com 91 kWh brutos de capacidade demoram 28 minutos num posto rápido a 200 kW em corrente contínua, baixando para 27 minutos no Peaq 60 a 165 kW DC.

As acelerações dos zero aos 100 km/hora fazem-se em 8,6 segundos na versão menos potente, baixando para os 6,7 segundos no topo de gama com quatro rodas motrizes.

Texto: P.R.S.

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