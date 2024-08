Foram muitos os "aperitivos" lançados pela Volkswagen desde Dezembro passado para aumentar a curiosidade sobre a nova Transporter.

Maior, mais bonita e mais eléctrica: eis a nova Volkswagen Transporter

Pois a espera terminou esta semana com a revelação das primeiras imagens do furgão, devidamente acompanhado pelas variantes Kombi e Caravelle, esta última como carrinha de turismo.

Partilhada que é a plataforma da Ford Transit Custom, a Transporter aproveita para crescer nas suas cotas, para os 5,05 metros de comprimento na versão curta.

São mais 25 cm do que a antecessora, a que somam mas 10 cm na distância entre eixos, chegando agora aos 3,10 metros.

A versão longa, por seu lado, estende-se até aos 5,45 metros para uma distância de 3,5 metros entre os eixos.

Estes valores crescentes beneficiam obviamente o espaço de carga do furgão, com a versão mais pequena a dispor de 5,8 m3 de capacidade, com a maior atingir os 9,0 m3 com o tecto sobre elevado.

Diesel, híbrido e eléctrico

Do lado mecânico, a Volkswagen propõe três variantes TDI para a Transporter com 110, 150 e 170 cv, sempre aliadas a uma caixa automática de oito relações, que é opcional na versão menos potente.

A oferta não se fica por aqui já que a gama comporta ainda um híbrido plug-in de 232 cv, embora não se saiba os números da autonomia eléctrica.

Não poderia faltar a solução puramente electrificada, que neste caso são três – 136, 218 e 286 cv –, alimentadas por uma bateria de 64 kWh.

Esta tripla é sempre de tracção traseira, sendo dianteira nas versões a gasóleo, que pode passar a integral 4MOTION como opção.

Cara de família

A nova Transporter reinterpreta o ADN estilística das antecessoras, principalmente a T6.1, faz questão de frisar a Volkswagen.

Essa ideia de família, que se alarga às actuais Multivan e ID. Buzz, está bem presente no redesenho da frente, para atrás assumir um visual mais homogéneo e sem grandes floreados.

A vida a bordo também promete ser mais confortável e tecnológica, com o posto de condução a ser dominado pela instrumentação digital de 12 polegadas e o infoentretenimento de 13 polegadas.

E, como carrinha de trabalho que é, com uma ergonomia racional, para o condutor, todos os recantos foram concebidos para maximizar o espaço.

Além disso, comporta vários pontos de carregamento para dispositivos eléctricos e electrónicos: além das tomadas USB-A, USB-C e de 12 volts, existem ainda opções para aparelhos alimentados a 230 volts.

Falta saber agora quando chegará a Volkswagen Transporter e a sua congénere Caravelle ao mercado, e por que valores.

