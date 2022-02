Maior e mais potente: Volkswagen dá novos detalhes do Amarok

Continuam a ser esboços de pré-produção mas as imagens são mais definitivas sobre como será o novo Volkswagen Amarok.

Mais potente do que nunca, a nova pick-up terá um bloco diesel V6 TDI mais desportivo e dedicado à aventura. A marca germânica não avança números mas indica que o motor terá maior potência e binário para reboque.

Com um desenho bem mais dinâmico, o Amarok distingue-se pela frente robusta, com a grelha a ostentar uma moldura prateada em forma de X.

As entradas de ar são também mais musculadas e os faróis mais afilados.



À frente percebe-se ainda um guincho e ganchos laterais no pára-choques. O capô é fortemente esculpido e os guarda-lamas são bastante altos e salientes.

Atrás, salta à vista o nome da pick-up, imediatamente abaixo do logótipo da Volkswagen.



O portão de carga é ladeado pelos farolins, com as luzes de travão em forma de C, e suportado por um pára-choques exclusivo com detalhes prateados.

Também não há dados sobre a dimensão da carrinha mas a fabricante sublinha que é mais largo do que o antecessor. As capacidades 'fora de estrada' também foram melhoradas devido à maior distância ao solo.

O interior comporta uma qualidade premium face aos concorrentes mais directos e terá mais espaço para as pernas para os ocupantes dos bancos traseiros.

Sobre o tabliê distingue-se um painel de instrumentos digital e um ecrã táctil de infoentretenimento vertical de dimensões generosas.

A Volkswagen anuncia ainda inúmeros sistemas de segurança activa e apoio ao condutor que são inéditos no segmento a que a pick-up se destina.

O Amarok será revelado no início do Verão, com chegada prevista aos concessionários europeus no final do ano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?