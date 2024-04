Está ainda demasiado camuflada para perceber os detalhes por fora mas a Volkswagen avança já com as capacidades modelares da nova Transporter.

Maior e mais equipada: nova VW Transporter reforça modularidade

Com chegada prevista ao mercado europeu no início de 2025, a substituta da versão 6.1 combina espaço alargado e funcionalidades reforçadas.

De série terá um posto de condução totalmente digital, como nas ID.Buzz e Multivan, com o painel de instrumentos de 12 polegadas e o ecrã multimédia de 13.

Como furgão, poderá equipar dois bancos individuais ou um corrido para três ocupantes.

Para a segunda fileira são propostos até três assentos individuais facilmente removíveis, com a variante Kombi para passageiros a poder ter uma terceira fila.

A nova Transporter estará igualmente disponível com cabine dupla para seis pessoas.

Os revestimentos são em tecido, embora opcionalmente possam ser trocados por pele sintética.

Pré-reservas abertas

Com 5,05 metros de comprimento na versão base ou 5,45 metros na variante longa, a largura entre as caixas das rodas foi significativamente aumentada.

Os 1,39 metros de distância facilitam o carregamento de europaletes num piso de carga que chega aos três metros de comprimento.

O maior volume de arrumação com distância entre eixos normal, e para todos os tipos de tracção foi aumentado para 5,8 m3.

A versão com distância longa entre eixos e tecto alto possui até 9,0 m3 de carga, com o compartimento a admitir diversas configurações com várias divisórias.

A carga útil máxima chega às 1,33 toneladas, tendo ainda uma capacidade de reboque de 2,8 toneladas.

Em opção é proposto um "centro" de alimentação de 230 volts com conversor para aparelhos eléctricos.

Haverá também um inversor com 2,3 kW de potências nas variantes 100% eléctrica ou electrificada do furgão.

Ainda sem preços para a Europa, na Alemanha as pré-reservas já abriram, com a variante turbodiesel de 110 cv a ser proposta a partir de 36.780 euros.

