''Mãe, vem buscar-me, a polícia está a rebocar o meu Ferrari!''

"Mãe tens de vir buscar-me, a polícia está a rebocar o meu Ferrari!", choraminga ao telemóvel o dono dum especialíssimo 458 Spider após ser "apanhado" pelo radar policial a 130 km/hora num troço onde o máximo legal é de 70 km/hora.

A infracção é já do ano passado mas só esta semana o vídeo da infracção foi publicado no Instagram oficial da polícia canadiana de York.

O "ferrarista" explicou que ia atrasado para a festa do seu aniversário mas as desculpas apresentadas foram indesculpáveis para o agente; no Canadá, tal "desvio" ao código da estrada dá direito à apreensão imediata da viatura.

Não é fácil manter as acelerações em baixo quando se guia um Ferrari 458 Spider equipado com um V8 atmosférico de 4.5 litros, alinhado com uma caixa automática de sete relações com modo sequencial e diferencial autoblocante.

A "artilharia" de 570 cv e 540 Nm passada às rodas traseiras permite acelerar dos zero aos 100 km/hora em 3,4 segundos para uma velocidade de ponta de 320 km/hora.

