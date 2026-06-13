As 24 Horas de Le Mans que acontecem este fim de semana em França são o palco privilegiado para estrear novos modelos de estrada ou de competição.

Luxo sul-coreano: Genesis chega em 2027 a Portugal em modo eléctrico

A Genesis não é excepção, com a marca premium do grupo Hyundai a avançar agora para os mercados de Portugal, Espanha, Áustria e Polónia.

O anúncio foi feito na ante-estreia da Genesis Magma Racing na prova de resistência que se corre no circuito de La Sarthe.

Primeira equipa sul-coreana a participar no Mundial de Resistência, conseguiu completar as 6 Horas de Imola, e pontuar nas 6 Horas de Spa-Francorchamps.

Três SUV eléctricos

Serão 11 os países europeus em que estará presente, uma expansão apoiada no forte crescimento no Velho Continente no primeiro semestre de 2026.

A entrada no nosso país só acontecerá no próximo ano com representação pela Salvador Caetano Auto através de três SUV.

A entrada na gama deverá basear-se nos eléctricos GV60, GV70 e GV80, ficando de fora as variantes híbridas plug-in nesta fase de lançamento.

"A expansão da Genesis confirma o nosso compromisso com a Europa, com a ambição de redefinir o segmento premium", justifica Peter Kronschnabl.

Para o director-geral da Genesis Motor Europe, essa ideia incide sobre os "clientes que apreciam a nossa dinâmica, a nossa filosofia de hospitalidade Son-Nim e o nosso design exclusivo.

Protótipos de sonho

Nem de propósito, a aposta numa estética distinta reflecte-se no Magma GT3 Concept estreado à margem das 24 Horas de Le Mans.

É a prova mais evidente de que a Genesis pretende alargar a presença nas provas de resistência para lá do actual programa GMR-001 da classe Hypercar.

O protótipo poderá completar o ecossistema de competição da Genesis Magma Racing, mas também para ser vendido a pilotos e marcas privadas.

Ao lado do Magma GT3 Concept foi reapresentado com um novo interior o actualizado Magma GT Concept… e já são muitos os pedidos para o tornar real.

Ambos "representam duas expressões distintas, mas interligadas, da postura desportiva da Genesis", avança o director criativo Luc Donckerwolke.

O Magma GT "exibe a nossa visão de luxo desportivo na estrada e o Magma GT3 traduz essa filosofia para o ambiente da competição automóvel".

Texto: Pedro Rodrigues Santos

(Aquela Máquina presente nas 24 Horas de Le Mans a convite da Genesis)

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