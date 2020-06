Não é só na estrada que somos surpreendidos com descapotáveis e ‘roadsters’ exclusivos que nos fazem sonhar.

Sobre as ondas do mar ou as águas calmas de um lago, há exemplares aquáticos deslumbrantes que recordam esses modelos automóveis.

É o caso do Hermes Speedster, um barco de recreio que funde as linhas do clássico Porsche 356, na versão de 1959, com as dos pequenos botes a motor que decoravam as estâncias turísticas dos anos 30 do século passado.

Este cavalo-marinho concebido pela Seven Seas Yachts, é um convite à velocidade ou não fosse esse um dos atributos pelo qual o mensageiro dos deuses do Olimpo era adorado na Antiguidade clássica grega.

Com 6,75 metros de comprimento, o Hermes Speedster é alimentado por um motor Rotax de 157 cv de potência que o atira para uma velocidade máxima de 72 km/hora.

Sim, não chega nem perto dos 200 km/hora que o Porsche 356 oferece, mas as linhas curvas do pequeno barco de recreio imprimem uma dinâmica única nas águas.

O preço é um ilustre desconhecido, apenas disponível quando solicitado o construtor.

Luxo: Hermes Speedster é tão belo como o Porsche 356