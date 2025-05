Depois do Concept Skytop revelado em 2024 no Concorso d’Eleganza Villa d’Este, a BMW voltou ao lugar do "crime" no último fim de semana para anunciar o refinado Concept Speedtop.

Luxo extremo: BMW Concept Speedtop é um sonho de 625 cv

O protótipo de dois lugares combina o espírito Touring com a elegância duma shooting brake mas segundo uma reinterpretação com proporções únicas e um visual diferenciador que fará virar muitas cabeças à sua passagem.

Já com produção assegurada para uma série limitada apenas a 70 exemplares, o desportivo adopta os mesmo atributos do descapotável, definido de imediato pela característica grelha de duplo rim a rematar um capô longo e muito esculpido.

A traseira caracteriza-se por uma asa superior a prolongar o tejadilho com a respectiva nervura a meio , e pelos amplos guarda-lamas a darem uma vigorosa estética musculada.

Os farolins muito finos seguem o desenho concebido para o Concept Skytop, enquanto o difusor é adornado por duas grandes saídas ovais para os escapes.

A pintura com gradiente cromático, que vai do Floating Sunstone Maroon ao Floating Sundown Silver, acentua a fluidez das linhas, com as exclusivas jantes bicromáticas de 14 raios a sublinharem sofisticação e desempenho.

Luxo requintado

O visual distinto e requintado que exibe por fora prossegue a bordo, com a escolha de materiais finos com acabamentos que reflectem o luxo e o bom gosto, como se quer num premium.

Essa ideia prossegue no arranjo do porta-bagagens em pele em parceria com o fabricante italiano Schedoni, para acomodar bolsas e sacos de viagem feitos sob medida.

Sob o capô está o mais poderoso "arsenal" motriz da insígnia germânica: o bem conhecido V8 M TwinPower Turbo de 4.4 litros com 625 cv e 750 Nm, aliado a uma transmissão Steptronic Sport de oito relações.

A "maximizar" a tracção integral está o sistema BMW xDrive para distribuir a potência e o binário entre as quatro rodas, optimizando a estabilidade e a dinâmica de condução em qualquer adversidade.

Embora o preço do BMW Concept Speedtop não tenha sido revelado, as encomendas já estão abertas para os clientes mais privilegiados da marca germânica.

