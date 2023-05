Luxo em Cannes: BMW leva The Icon ao cinema com baterias usadas do i3

Não é só no mundo automóvel que a BMW dá cartas, ao aliar-se à Tyde para criar um iate que promete fazer furor no 76.º Festival de Cinema de Cannes.

The Icon é o novo porta-estandarte para a mobilidade sustentável sobre água, aliando o luxo e o bem-estar num barco livre de emissões poluentes.

E não, não se trata de um protótipo mas antes um modelo pronto a entrar em produção ostentando tecnologias pioneiras na sua classe.

Luxo sobre água

Com 13,15 metros de comprimento e uma velocidade máxima superior a 55 km/hora, The Icon faz parte de uma nova geração de iates alimentados a bateria.

A equipa criativa da Designworks, detida pelo grupo BMW, desenvolveu o projecto, para depois ser executado pelo fabricante náutico Tyde.

O luxo está bem presente a bordo, caracterizado pelas portas envidraçadas que dão acesso a um lounge onde se distingue o design artístico do mobiliário. O tapete, reflecte a luz solar como se fossem ondas marinhas num efeito caleidoscópico.

Os bancos giratórios a 360° estão no centro de uma experiência focada no passageiro, com recursos como um sistema de infoentretenimento ao seu alcance.

O centro de comando do iate no convés distingue-se pelo típico design da BMW, com os instrumentos náuticos a reinterpretarem a interface dos modelos da marca.



A interacção homem-máquina é feita através de um ecrã táctil de 32 polegadas, com um desenho em tudo semelhante ao iDrive com o Operating System 8.

Funções como a autonomia e os boletins meteorológicos podem ser acedidos através de comandos vocais.

Alimentado pelo BMW i3

Equipado com dois motores eléctricos para uma potência combinada de 200 kW (272 cv), The Icon é também um exemplo para a reciclagem de baterias.

A alimentar o sistema motriz estão seis baterias em fim de ciclo retiradas de outros tantos BMW i3. Com uma capacidade total de 240 kWh, o conjunto consegue oferece uma autonomia a bater nos 100 quilómetros.



A velocidade operacional atinge os 24 nós (44 km/hora) mas tem a possibilidade de atingir um máximo de 30 nós (55 km/hora) em total silêncio e sem criar ondas.

O iate eléctrico recorre a hidrofólios para reduzir as necessidades de energia até 80% face ao seu equivalente com motor de combustão.

Ao navegar com o casco acima da linha de água, o conforto a bordo é maior e a velocidade de cruzeiro é também mais elevada.

A experiência sobre as águas é acompanhada por uma banda sonora exclusiva do compositor Hans Zimmer, que tem dado "música" aos "eléctricos" da BMW.

