Luís Figo é o novo embaixador do Alfa Romeo Stelvio

Luís Figo pode já não jogar à bola há vários anos mas tal não o tem impedido de ser um dos futebolistas mais conhecidos a nível mundial.

O ex-internacional português é o novo embaixador do Alfa Romeo Stelvio, um dos mais populares modelos da marca italiana.

"Sempre adorei a elegância e o estilo dos italianos e o Alfa Romeo Stelvio está cheio de detalhes, por dentro e por fora, que me fazem lembrar a moda milanesa", justificou um Luís Figo bem agradado pela nomeação.

"Para mim, é o automóvel ideal, quer pela sua estética, quer pelo seu espírito desportivo e versatilidade", sem esquecer o prazer de condução, "combinado com uma tecnologia avançada que garante a máxima segurança".

Elegância, sensualidade e dinamismo marcam o SUV num segmento em que abundam modelos com uma "estética sóbria e espartana", como explica a insígnia.

A atenção ao detalhe é visível no volante multifunções com patilhas de alumínio, para engrenar mais rápido as oito velocidades da caixa automática, e os bancos desportivos em pele de diferentes cores.

Do lado mecânico, é distinguida a suspensão exclusiva Alfa Link e a distribuição equilibrada 50/50 do peso entre os eixos dianteiro e traseiro.

O Alfa Romeo Stelvio é alimentado por uma vasta gama de motores de alto desempenho, incluindo o V6 biturbo de 2.9 litros de 510 cv que equipa a versão Quadrifoglio, uma potência digna de um supercarro.

