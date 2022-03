Luc Donckerwolke foi homenageado com a distinção Personalidade do Ano em 2022 pelo júri do World Car Awards.





Luc Donckerwolke é Personalidade Mundial do Ano

Vice-presidente executivo de design e director criativo da Hyundai Motor Group, sucede a Akio Toyoda, director executivo da Toyota.

O galardão reconhece os profissionais da indústria automóvel que tiveram um impacto significativo com as suas contribuições, no ano que antecede a entrega do prémio.

Os 102 jornalistas de 33 países que fazem parte do painel de jurados destacaram o papel de Donckerwolke na supervisão de modelos como o Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 e Genesis GV60.

Em destaque estiveram também os modelos restomod Hyundai Pony e Hyundai Grandeur, que homenagearam o património automóvel sul-coreano.

Primeiro designer eleito pelo World Car Awards, Luc Donckerwolke tem uma carreira de 30 anos ligada à área do design automóvel.

O executivo, que se juntou ao Hyundai Motor Group em 2016, após um percurso construído em grande parte no grupo Volkswagen, sucedeu a Peter Schreyer como director criativo no ano seguinte.

O prémio "é um reflexo do esforço de todos os colaboradores, retalhistas e parceiros do Hyundai Motor Group, que trabalharam constantemente para desenvolver uma forte linha de veículos atraentes e relevantes à venda em mais de 200 países em todo o mundo", agradeceu Donckerwolke.

