Depois dos Evija e Eletre, a Lotus volta a atacar o mundo eléctrico com uma berlina marcada por linhas fulgurantes.

Lotus Emeya: um novo hiper GT para enfrentar o Porsche Taycan

O novo Emeya propõe 675 kW (918 cv) e 985 Nm combinados, e uma aceleração dos zero aos 100 km/hora abaixo dos três segundos.

Ainda sem se conhecerem as diversas variantes que irão compor a gama, tem o início da produção agendada para o próximo ano.

Distinto e muito aerodinâmico

Será a sequência lógica do Eletre, agora em formato berlina de quatro portas, mas sem perder a potência e o desempenho que caracteriza o "irmão".

Proposto como um hiper GT, o novo Emeya segue a mesma linguagem estética do SUV, com quem partilha toda a parte técnica.

A diferenciá-lo, no entanto, está a assinatura luminosa frontal, dividida em dois níveis, com as ópticas cónicas agregadas ao capô.

A entrada de ar central, assim como o deflector dianteiro são móveis para reforçarem o apoio aerodinâmico a alta velocidade.

O mesmo sucede com a asa traseira, capaz de gerar 215 quilos de força descendente, enquanto o difusor suaviza o fluxo de ar sob a carroçaria.

Os flancos lisos, realçados pelos puxadores das portas escamoteáveis e por arestas vivas na área inferior, dão-lhe uma silhueta muito esticada.



A contrastar com a cor amarela dominante está o tejadilho preto, a dar-lhe um profundo toque desportivo, reforçado pelas jantes em liga leve até 22 polegadas.

Tecnológico e minimalista

A bordo do Emeya prossegue o desenho minimalista, muito tecnológico, que já definia o Lotus Eletre.

O ecrã táctil de infoentretenimento, que deverá ter as mesmas 15,1 polegadas do SUV, é complementado por um visor head-up de realidade aumentada.

O acompanhante tem ainda direito a um ecrã multimédia horizontal, com o formato em tudo semelhante ao do painel de instrumentação.

Nas portas estão dois pequenos visores que exibem as imagens captadas pelas câmaras digitais a fazerem a vez dos retrovisores laterais.



A berlina será proposta de série com cinco bancos mas poderá ser configurada com quatro assentos anatómicos.

Além da pele Nappa, alumínio, Alcantara e poliuretano, o interior está revestido com tecido reciclado a partir de desperdícios de algodão.

Falta saber, no entanto, quais serão os detalhes dos acabamentos e os níveis de equipamento da gama.



Até 918 cv de potência

Apenas o sistema motriz de mais alto desempenho do Lotus Emeya foi confirmado na apresentação feita na última semana.

Idêntico ao proposto para o Eletre, é composto por um motor eléctrico para cada eixo a dar-lhe tracção integral.



A potência combinada chega aos 675 kW (918 cv), com o binário máximo a fixar-se nos 985 Nm.

E, como no Porsche Taycan com quem irá rivalizar, o propulsor traseiro dispõe de uma transmissão automática de duas velocidades.

O desempenho para a berlina também não é de menosprezar: 2,78 segundos para bater nos 100 km/hora, para uma velocidade de ponta de 256 km/hora.

A alimentá-lo está uma bateria de 102 kWh que poderá dar-lhe uma autonomia em redor dos 500 quilómetros.

Recarregável a 350 kW, poderá somar mais 150 quilómetros em apenas cinco minutos, e apenas precisa de 18 para carregar 80% da sua capacidade.

Só no final do ano se saberão mais detalhes sobre as variantes do hiper GT, estando a produção agendada para 2024.

