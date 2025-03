Longbow aposta nos desportivos eléctricos… abaixo dos 1.000 kg!

O que pode acontecer quando dois antigos executivos da Tesla, BYD e Lucid se juntam a uma ex-directora de barcos de recreio 100% eléctricos?

A resposta não é nada difícil: criar modelos de excepção alimentados a electrões mas com um peso abaixo dos 1.000 quilos como se quer num verdadeiro desportivo para a mais pura experiência de condução.

Nascida no Reino Unido em 2023, a start up Longbow Motors já tem à escolha propostas com e sem capota, com os respectivos preços: 101 mil euros para o Speedster e 77 mil para o Roadster.

Sim, percebem-se semelhanças com os Monza SP1 e SP2 da Ferrari, ou mesmo com o Aston Martin Speedster, com ambos construídos num chassis em alumínio optimizado para a melhor leveza e rigidez.

Com a carroçaria em fibra de carbono, o ganho estrutural conseguido foi fulcral para reduzir o peso de outros componentes, principalmente no que respeita às baterias e aos motores.

Os zero aos 100 km/hora assim o demonstram: 3,5 segundos para o Speedster e mais uma décima de segundo para o Roadster, com as autonomias a rondarem os 442 e os 451 quilómetros, respectivamente.

A nova insígnia britânica não avançou dados sobre a capacidade da bateria mas, face ao peso anunciado (895 kg para o primeiro e mais 100 kg para o segundo), a capacidade deverá rondar os 50 a 60 kWh.

Cada linha a construir no Reino Unido será composta por 150 exemplares mas cada um dos desportivos é realçado pelos acabamentos Luminary First Edition e Autograph Edition ainda mais exclusivos.

Como start up que é, a incógnita está em saber se a Longbow Motors receberá o número de encomendas necessárias para fazer dela uma empresa viável.

