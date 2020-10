Longa se torna a espera: 'Velocidade Furiosa 9' de novo adiado

Depois de ‘007: Sem Tempo para Morrer’ ver a data de estreia adiada para 2 de Abril de 2021, é agora a vez de ‘Velocidade Furiosa 9’ ver o seu lançamento diferido para 28 de Maio do próximo ano.

O adiamento da estreia do filme que tem Vin Diesel como protagonista visa não colidir com o lançamento do mais recente projecto com Daniel Craig.

A data para ‘Velocidade Furiosa 9’ foi escolhida a dedo ou não fosse aquele fim-de-semana, em que se comemora nos Estados Unidos o Memorial Day, um dos mais rentáveis para as produtoras cinematográficas antes da pandemia da Covid-19.

Realizado por Justin Lin, o nono capítulo da saga automóvel volta a colocar as personagens interpretadas por Vin Diesel (Dominic Toretto) e Michelle Rodríguez (Letty Ortiz) no centro da acção.

