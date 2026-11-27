A entrada em Dezembro vai ser brindada com mais uma descida nos preços dos combustíveis, com o gasóleo a ter a fatia de leão.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal, espera-se uma baixa até 5 cêntimos por litro na gasolina, com o gasóleo a reforçar a descida até 8,5 cêntimos por litro.

A confirmarem-se estes movimentos, significa que o preço da gasolina simples 95 deverá fixar-se nos 1,801 euros/litro, enquanto o gasóleo simples deverá baixar para os 1,950 euros por litro.

Estas previsões poderão sofrer ainda alterações caso haja "mexidas" no ISP: devido ao conflito no Médio Oriente, o Governo comprometeu-se a reduzir ou a aumentar o imposto sempre que se verifique uma variação superior a dez cêntimos.

Ambos os preços médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que esses valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

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