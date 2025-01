Lisboa: obras condicionam acessos ao Túnel do Grilo

Os acessos da A8 e da Rotunda de Frielas, em Loures, ao Túnel do Grilo, em Lisboa, vão estar cortados de segunda a quinta-feira entre as 22h00 e as 06h00, devido a obras, anunciou esta sexta-feira a PSP.

No comunicado avançado esta sexta-feira, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) explica que na origem do corte estarão obras de requalificação dos sistemas de segurança naquele troço da CRIL.

Recorde-se que em Julho a Infraestruturas de Portugal (IP) tinha anunciado condicionamentos de trânsito nos nove meses seguintes para obras de reabilitação e modernização do Túnel do Grilo.

A intervenção orçada em 14 milhões de euros contempla a melhoria do sistema de drenagem, a colocação dum novo pavimento e a substituição dos sistemas de iluminação, ventilação e combate a incêndios.

Serão ainda colocados no túnel sistemas de detecção de matérias perigosas, assim como radares de controlo de velocidades, de contagem e classificação de veículos, e de monitorização por vídeo.

Inaugurado em 1998, a infra-estrutura localiza-se no lanço Olival Basto/Sacavém do IC17/CRIL, tendo actualmente um tráfego médio diário superior a 115 mil veículos.

