Lisboa cheia de cor: veja o que seis artistas portugueses fizeram ao Toyota Yaris Cross

Como fazer do Toyota Yaris Cross um carro ainda mais vistoso e divertido de conduzir? Pô-lo nas mãos de seis artistas a residir na capital portuguesa para o evento First Drive.

Alvo de uma recente renovação estética e tecnológica, onde se distingue a nova variante Hybrid 130 mais potente, o crossover transformou-se numa tela em branco para obras de arte ousadas e originais.

O resultado final é uma relação visual marcante com a cultura contemporânea portuguesa em geral, e lisboeta em particular, onde se destacam a riqueza de cores, motivos e murais que dão vida às ruas da cidade.

Uma tela em branco

Inês Santos inspirou-se nos característicos azul claro e branco dos azulejos que decoram vários edifícios de Lisboa, em contraste com o amarelo na parte inferior da carroçaria e o azul-escuro do tejadilho.

Formado por Meggie Prata e Francisco Leal, o duo Los Pepes, também conhecido como Gangsters do Amor, exploram o impacto das cores na mente humana com a arte de rua que pintam a spray.

A sua técnica conferiu ao Yaris Cross um visual fantástico, com cores e padrões a contrastarem em todos os painéis do crossover.

Paulo Ferreiro, mais conhecido pelo nome de "guerra" Tosco, produziu uma paisagem urbana repleta de energia e humor, povoada por personagens fantasiosas que aproveitam a vida ao máximo.

Já Diana Oliveira inspirou-se nos azulejos que cobrem a antiga fábrica Viúva Lamego, no Largo do Intendente , para combinar motivos de arquitectura com ramos de limoeiros povoados por pássaros e animais exóticos.



O italiano Luca Colapietro, que escolheu Lisboa para viver, criou uma obra de arte clássica e simétrica para o Yaris Cross, pontuado por detalhes surpreendentes como olhos e bocas abertas com lábios vermelhos.

Mais potente e tecnológico

O principal trunfo do Yaris Cross Hybrid 130 está mesmo no aumento de potência e binário, com o sistema motriz electrificado a ser elevado dos 116 cv e 141 Nm para os 132 cv e 185 Nm.

Estes números permitem-lhe acelerar dos zero aos 100 km/hora em 10,7 segundos, garantindo também melhores desempenhos nas recuperações.

O crossover terá como ponta de lança o topo de gama Premiere Edition pintado com o exclusivo Urban Khaki em dois tons.

É a bordo que estão as principais evoluções, reflectidas no painel de instrumentação, que pode ser de sete ou 12,3 polegadas.



Para o ecrã táctil multimédia, há opções de nove ou 10,5 polegadas, dispondo de ligações sem fios para Apple CarPlay e Android Auto, e actualizações remotas.

Assume igualmente o controlo vocal Hey Toyota, sendo outra novidade a chave digital através da aplicação MyT para telemóvel.

Ao nível da segurança activa e assistência à condução, foram acrescentadas novas funções ao pacote T-Mate para a condução autónoma de nível 2.

As valências compreendem reconhecimento de peões, bicicletas e motas com travagem automática de emergência, velocidade de cruzeiro adaptativa e manutenção activa de faixa.

